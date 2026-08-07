राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्ष 2017 का बोर्ड परिणाम को लेकर काउंडाउन शुरू हो गया है। दोपहर 12.15 बजे अजमेर स्थित बोर्ड कार्यालय में शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी सीनियर सैकण्डरी विज्ञान और वाणिज्य वर्ग का परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। परिणाम आने के साथ ही 12 वीं विज्ञान वर्ग की बोर्ड परीक्षाओं में पंजीकृत 2 लाख 34 हजार 523 और वाणिज्य वर्ग के 48 हजार 113 परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म होगा। विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही राजस्थान पत्रिका डॉट कॉम पर भी परीक्षा परिणाम देख सकेंगे।

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