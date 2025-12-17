Viral Video: शादी से 2 घंटे पहले एक्स से मिली दुल्हन, लाल जोड़े में गले लगकर रोई, बोली- प्लीज आखिरी बार…

लाल लहंगे में एक्स को गले लगाई दुल्हन
सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शादी के महज 2 घंटे पहले दुल्हन बनी लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड से आखिरी मुलाकात करने पहुंचती है। लाल जोड़े में सजी-धजी यह लड़की, जिसका नाम श्रेया बताया जा रहा है, दोस्त की मदद से चुपके से घर से निकलती है और प्रेमी को गले लगाकर रोती है। वीडियो इंस्टाग्राम पर @chalte_phirte098 हैंडल से शेयर किया गया, जो अब तक करोड़ों व्यूज और लाखों लाइक्स पा चुका है।
वीडियो की शुरुआत कार के अंदर से होती है, जहां श्रेया अपने दोस्त के साथ बैठी है। दोस्त कैमरे से बताता है, "यह मेरी दोस्त श्रेया है। इसकी शादी में 2 घंटे बचे हैं, लेकिन इसने बहुत रिक्वेस्ट की कि आखिरी बार एक्स से मिलवा दो।" श्रेया परिवार के दबाव में किसी और से शादी कर रही है, लेकिन पुराने प्यार को भूल नहीं पाई। तय जगह पर पहुंचकर वह कार से उतरती है, एक्स को गले लगाती है और भावुक होकर बात करती है। वापस कार में बैठते समय आंसू उसके गालों पर बह रहे हैं। दोस्त पूछता है कि क्या शादी छोड़कर प्रेमी के साथ जाना चाहती है? श्रेया चुप रहती है और सिर्फ कहती है, "चलो यहां से।"
दोस्त वीडियो में बताता है कि श्रेया की फैमिली को इस मुलाकात के बारे में पता नहीं है। वह प्रेशर में शादी कर रही है, लेकिन सच्चा प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया। लाल लहंगे में मोतियों की कढ़ाई, हाथों में चूड़ियां और कानों में झुमके—श्रेया पूरी दुल्हन बनी थी, लेकिन दिल पुरानी यादों में अटका था।
वीडियो देखकर यूजर्स भावुक हो गए। कुछ ने इसे सच्ची मोहब्बत की मिसाल बताया, तो कई ने होने वाले दूल्हे के लिए दुख जताया। कमेंट्स में लिखा गया, "अगर इतना प्यार था तो शादी क्यों नहीं की?" कुछ ने इसे धोखा कहा, जबकि अन्य ने क्लोजर की जरूरत बताई। हालांकि, कई रिपोर्ट्स में यह वीडियो स्क्रिप्टेड बताया जा रहा है, जो व्यूज के लिए बनाया गया।
यह वीडियो प्यार, परिवार और फैसलों की जटिलता को उजागर करता है। सच्चाई चाहे जो हो, इमोशंस ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।
