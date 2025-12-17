Viral Video: शादी से 2 घंटे पहले एक्स से मिली दुल्हन, लाल जोड़े में गले लगकर रोई, बोली- प्लीज आखिरी बार…

वीडियो की शुरुआत कार के अंदर से होती है, जहां श्रेया अपने दोस्त के साथ बैठी है। दोस्त कैमरे से बताता है, "यह मेरी दोस्त श्रेया है। इसकी शादी में 2 घंटे बचे हैं, लेकिन इसने बहुत रिक्वेस्ट की कि आखिरी बार एक्स से मिलवा दो।" श्रेया परिवार के दबाव में किसी और से शादी कर रही है, लेकिन पुराने प्यार को भूल नहीं पाई। तय जगह पर पहुंचकर वह कार से उतरती है, एक्स को गले लगाती है और भावुक होकर बात करती है। वापस कार में बैठते समय आंसू उसके गालों पर बह रहे हैं। दोस्त पूछता है कि क्या शादी छोड़कर प्रेमी के साथ जाना चाहती है? श्रेया चुप रहती है और सिर्फ कहती है, "चलो यहां से।"