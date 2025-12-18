18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जी-राम-जी विधेयक विवाद के बीच ममता का बड़ा ऐलान, अब ये रखा जाएगा रोजगार योजना का नाम

मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि MGNREGA योजना से गांधीजी का नाम हटाना शर्मनाक है। ममता ने कहा, अगर वे राष्ट्रपिता को सम्मान नहीं दे सकते, तो हम देंगे।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Shaitan Prajapat

Dec 18, 2025

Mamata Banerjee

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Photo - IANS)

लोकसभा में गुरुवार को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच VB-G-RAM-G विधेयक पारित हो गया। वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और विधेयक की प्रतियां फाड़ दीं। कांग्रेस ने दावा किया कि प्रस्तावित विधेयक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को पूरी तरह खत्म कर देगा। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य की सरकारी नौकरी गारंटी योजना ‘कर्मश्री’ का नाम बदला जाएगा।

‘राष्ट्रपिता को सम्मान हम देंगे’

मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि MGNREGA योजना से गांधीजी का नाम हटाना शर्मनाक है। ममता ने कहा, अगर वे राष्ट्रपिता को सम्मान नहीं दे सकते, तो हम देंगे। ममता बनर्जी की यह टिप्पणी और बंगाल की रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने का फैसला ऐसे समय में आया है, जब लोकसभा ने विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक पारित किया है। यह विधेयक यूपीए सरकार के समय की MGNREGA योजना का स्थान लेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देती थी।

हम इस विधेयक का कड़ा विरोध करेंगे: प्रियंका गांधी वाड्रा

लोकसभा में जी-राम-जी विधेयक के पारित होने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, “हम इस विधेयक का कड़ा विरोध करेंगे। यह विधेयक MGNREGA को समाप्त कर देगा, जिसने कोविड काल में भी गरीब मजदूरों को सहारा दिया था। यह विधेयक श्रमिकों, मजदूरों और गरीबों के खिलाफ है और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे।”

सदन में विपक्ष का व्यवहार पूरी तरह शर्मनाक था: चिराग पासवान

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि जी-राम-जी योजना का उद्देश्य गरीबों को सशक्त बनाना और गांवों व शहरों के बीच की खाई को कम करना था। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है और यह योजना उसी सोच के तहत लाई गई थी। हालांकि, उन्होंने विधेयक पारित होने के दौरान विपक्ष के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि यह पूरी तरह शर्मनाक था।

विपक्ष ने पार कर दी सारी हदें

चिराग पासवान ने कहा कि विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन सदन की गरिमा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा, अध्यक्ष का अपमान किया गया, कागज फाड़े गए, हवा में उछाले गए और कागज के हवाई जहाज बनाकर अध्यक्ष की ओर फेंके गए। यह सारी हदें पार करने जैसा था। उन्होंने आगे कहा कि स्थिति तब और बिगड़ गई, जब कांग्रेस सांसद अध्यक्ष के सामने खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। यह संसदीय मर्यादा का खुला उल्लंघन था।

ये भी पढ़ें

‘तीन दिन हमारी…’ फ्लाइट कैंसिलेशन संकट पर IndiGo CEO ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

18 Dec 2025 06:01 pm

Published on:

18 Dec 2025 05:12 pm

Hindi News / National News / जी-राम-जी विधेयक विवाद के बीच ममता का बड़ा ऐलान, अब ये रखा जाएगा रोजगार योजना का नाम

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.