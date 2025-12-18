जी-राम-जी विधेयक विवाद के बीच ममता का बड़ा ऐलान, अब ये रखा जाएगा रोजगार योजना का नाम

मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि MGNREGA योजना से गांधीजी का नाम हटाना शर्मनाक है। ममता ने कहा, अगर वे राष्ट्रपिता को सम्मान नहीं दे सकते, तो हम देंगे। ममता बनर्जी की यह टिप्पणी और बंगाल की रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने का फैसला ऐसे समय में आया है, जब लोकसभा ने विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक पारित किया है। यह विधेयक यूपीए सरकार के समय की MGNREGA योजना का स्थान लेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देती थी।