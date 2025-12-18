‘तीन दिन हमारी…’ फ्लाइट कैंसिलेशन संकट पर IndiGo CEO ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

IndiGo CEO ने शेयर किया पोस्ट
Indigo Flight Crisis: इंडिगो (Indigo) एयरलाइंस के सीईओ पीटर एल्बर्स ने हाल की उड़ान रद्दीकरणों की संकटपूर्ण स्थिति के बाद कर्मचारियों को एक भावुक संदेश दिया है। दिसंबर की शुरुआत में फ्लाइट्स के बड़े पैमाने पर कैंसिल होने से यात्रियों को भारी परेशानी हुई थी, लेकिन अब ऑपरेशंस सामान्य हो रहे हैं। एल्बर्स ने कहा कि "सबसे बुरा वक्त बीत चुका है" और कंपनी ने अपने नेटवर्क को 2200 दैनिक उड़ानों तक बहाल कर लिया है।
एल्बर्स ने अपने संदेश में कहा, "इन तीन दिनों (3 से 5 दिसंबर) को यह तय न करने दें कि हमने 19 सालों में मिलकर क्या बनाया है।" उन्होंने पायलट्स, केबिन क्रू, एयरपोर्ट स्टाफ, ऑपरेशंस कंट्रोल और कस्टमर सर्विस टीम सहित सभी कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। उनके अनुसार, कंपनी के स्केल और जटिलता को देखते हुए इतनी जल्दी रिकवरी टीमवर्क और ऑपरेटिंग सिद्धांतों की ताकत का प्रमाण है।
एयर इंडिया के हालिया संकट का कारण कई कारकों का संयुक्त प्रभाव रहा, जिसमें नए पायलट ड्यूटी नियम, खराब मौसम, तकनीकी गड़बड़ियां और नेटवर्क में भारी कंजेशन शामिल हैं। 9 दिसंबर से स्थिति में स्थिरता आनी शुरू हुई और वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 2200 उड़ानें सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। आगे की योजना में मुख्य फोकस तीन क्षेत्रों पर है। रेजिलिएंस को मजबूत करना, रूट कॉज एनालिसिस करना और सिस्टम को दोबारा मजबूत बनाना। इसके लिए बोर्ड ने एक बाहरी एविएशन एक्सपर्ट को रूट कॉज की गहन जांच के लिए नियुक्त किया है।
एल्बर्स ने याद दिलाया कि इंडिगो के 65,000 कर्मचारी हैं और 19 सालों में 850 मिलियन से ज्यादा यात्रियों ने कंपनी के साथ उड़ान भरी है। कंपनी का सेफ्टी रिकॉर्ड बेदाग रहा है और यह भारत के दूरदराज इलाकों को दुनिया से जोड़ती रही है। उन्होंने कहा, "इस तूफान के बीच हमने फिर से अपने पंख ढूंढ लिए हैं। हम भरोसे, आसानी, अनुशासन और कस्टमर फोकस के साथ भारत की सेवा जारी रखेंगे।"
दिसंबर की शुरुआत में कोहरे, नए नियमों और ऑपरेशनल चुनौतियों से हजारों उड़ानें रद्द हुईं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हुई। अब स्थिति नियंत्रण में है और कंपनी मजबूत सिस्टम बनाने पर काम कर रही है। दुनिया की अन्य बड़ी एयरलाइंस भी ऐसी समस्याओं से गुजरी हैं, जिनसे सबक लेकर इंडिगो आगे बढ़ेगी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग