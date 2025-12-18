‘तीन दिन हमारी…’ फ्लाइट कैंसिलेशन संकट पर IndiGo CEO ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

एयर इंडिया के हालिया संकट का कारण कई कारकों का संयुक्त प्रभाव रहा, जिसमें नए पायलट ड्यूटी नियम, खराब मौसम, तकनीकी गड़बड़ियां और नेटवर्क में भारी कंजेशन शामिल हैं। 9 दिसंबर से स्थिति में स्थिरता आनी शुरू हुई और वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 2200 उड़ानें सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। आगे की योजना में मुख्य फोकस तीन क्षेत्रों पर है। रेजिलिएंस को मजबूत करना, रूट कॉज एनालिसिस करना और सिस्टम को दोबारा मजबूत बनाना। इसके लिए बोर्ड ने एक बाहरी एविएशन एक्सपर्ट को रूट कॉज की गहन जांच के लिए नियुक्त किया है।