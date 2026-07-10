Kota: डेम के पास मिला 15 साल के इकलौते बेटे का शव, दोस्तों के साथ नहाने गया था, कोई नहीं पहुंचा घर, फोन भी स्विच ऑफ

पुलिस का मानना है कि घटना के बाद डर के कारण साथ गए युवक कहीं छिप गए हैं। एसएचओ भीम सिंह ने बताया कि मृतक प्रिंस (15) कोटा के रोजड़ी क्षेत्र का निवासी था। बुधवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे वह अपने 5 दोस्तों के साथ आलनिया डेम में नहाने जाने की बात कहकर घर से निकला था। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान जिन दोस्तों के साथ वह गया था, वे भी अपने घरों से गायब मिले और उनके मोबाइल फोन भी बंद आ रहे थे। मृतक प्रिंस ने दो दिन पहले ही अपना जन्मदिन मनाया था।