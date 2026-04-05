Rajasthan CNG Prices : राजस्थान में सीएनजी की कीमतों में है बड़ा अंतर, कोटा में सबसे महंगी तो इन जिलों में है सबसे सस्ती

गैस कंपनियों के अनुसार सीएनजी की कीमतें सीधे सरकार तय नहीं करती। देश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड को दिया जाता है। यह प्रक्रिया लॉटरी और बोली प्रणाली के आधार पर होती है। जिस कंपनी को जिला आवंटित होता है, उसे करीब 25 साल तक गैस सप्लाई और पाइपलाइन बिछाने का अधिकार मिलता है। कंपनी अपने हिसाब से कीमत तय करती है। इसी वजह से अलग-अलग जिलों में गैस की दरों में बड़ा अंतर है। अंतरराष्ट्रीय हालात और सप्लाई में उतार चढ़ाव का असर भी कीमतों पर पड़ता है।