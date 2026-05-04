लश्कर आतंकी ‘खरगोश’ केस में बड़ा खुलासा: जयपुर में बना ‘सज्जाद’, हवामहल सीट का वोटर तक बन गया

Jaipur Security Breach: लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी उमर हारिस उर्फ खरगोश के मामले में हो रहे बड़े खुलासों ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। आतंकी खगोश ने राजधानी जयपुर के सुरक्षा घेरे में बड़ी सेंध लगा दी। यह आतंकी करीब एक साल तक शहर में 'सज्जाद अहमद' की फर्जी पहचान के साथ न केवल रहा, बल्कि स्थानीय नागरिक होने के तमाम दस्तावेज भी तैयार करवा लिए।

उसने पिता का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला और अपना पता- 13, राशिद विहार, सड़वा, जयसिंहपुरा खोर दर्शाया। चौंकाने वाली बात यह है कि वह हवामहल विधानसभा क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता तक बन गया।