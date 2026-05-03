IMD Warning: पूरी रात संभल कर रहें, अगले 3 घंटे भारी, राजस्थान के 10 जिलों में तेज आंधी-बारिश व ओलावृष्टि

Rajasthan weather alert: जयपुर.राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए अगले 3 घंटों के लिए कई जिलों में अलर्ट घोषित किया है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, नागौर, जयपुर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर, टोंक व बूंदी समेत कई इलाकों में मध्यम से तेज मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है।