राजस्थान में आज आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 70 KM की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी, रहें सावधान

वहीं हनुमानगढ़ जिले रावतसर में रविवार शाम अचानक मौसम बदला, आसमान में घने बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। इस दौरान हल्की ओलावृष्टि भी हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई और वातावरण में ठंडक घुल गई। कई दिनों से पड़ रही गर्मी से परेशान क्षेत्रवासियों ने राहत महसूस की। मौसम में आए इस बदलाव ने जहां आमजन को सुकून दिया, वहीं किसानों और व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय धानमंडी में सरकारी खरीद प्रक्रिया धीमी होने के कारण बड़ी मात्रा में गेहूं खुले में पड़ा है।