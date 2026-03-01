धर्म विरोधी रील पर बवाल, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध

पटेरा थाना के एसआई संतोष सिंह ने बताया कि संगठनों द्वारा ज्ञापन प्राप्त हुआ है और मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि तथ्यों के आधार पर उचित और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान मोनू विश्वकर्मा, संस्कार सोनी, मोनू यादव, सौरव असाटी, मनीष खरे, छोटू साहू सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो रील युवक समीर खान ने बनाई है उसमें वो एक हाइवे पर चलता हुआ नजर आ रहा है, रील में युवक सिर पर टोपी लगाते दिख रहा है। ठीक इसी समय समय बैकग्राउंड में जो डायलॉग लगा है उसमें फिल्म पुष्पा के एक डायलॉग के साथ ही ये भी सुनाई दे रहा है कि ईद ऐसी मनाएंगे कि इनकी सात पुश्तैं पाकिस्तान तक….। बता दें कि आजकल सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बढ़ाने और लाइक और व्यूज के लिए युवा तरह-तरह की रील्स बनाते हैं और कई बार रील बनाने के चक्कर में ऐसी गलतियां भी कर बैठते है कि उन्हें बाद में परेशानियों का या फिर पुलिस का सामना करना पड़ता है।