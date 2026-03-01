इंसान का मांस खाने और खून पीने वाले नरभक्षी ने डॉक्टरों के सामने की अजीब हरकत

5 मार्च को दमोह के सन्ना गांव में भाईदूज के दिन अपनी बहन के घर से बाइक से वापस लौट रहे अर्थखेड़ा गांव निवासी 16 वर्षीय भरत विश्वकर्मा की आरोपी गुड्डा पटेल ने रॉड और हथौड़े से हत्या कर दी थी। युवक की हत्या करने के बाद आरोपी ने उसके शरीर से मांस का टुकड़ा निकालकर खाया था और उसका खून भी पीया था। इस खौफनाक मंजर को देखकर गांव में भय का माहौल बन गया था। घटना की सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची थी तो आरोपी खेतों की ओर भाग गया था और पकड़ने आई पुलिस पर पत्थर फेंकने के साथ ही हमला करने की कोशिश भी की थी। तब पुलिस ने उसे बड़ी मुश्किल में काबू में कर गिरफ्तार किया था। यहां ये भी बता दें कि आरोपी गुड्डा पटेल पूर्व में भी हत्या के मामले में सजा काट चुका है। कुछ वर्ष पहले आरोपी ने अपनी पत्नी की गर्दन काटकर हत्या कर दी थी, इस मामले में उसे सजा हुई थी। हाल ही में जेल से छूटने के बाद उसने फिर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था।