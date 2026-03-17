फास्ट फूड की दुकान पर चूल्हे से बन रहे मंचूरियन, चाउमीन, 30 से अधिक छोटी दुकानों पर डला ताला

दमोह. पर्याप्त गैस सिलेंडर के होते आग के छल्ले बनाकर प्रदर्शन करने वाले फास्ट फूड विक्रेता इन दिनों चूल्हे पर मंचूरियन, कोथे बनाते नजर आ रहे हैं, तो कुछ ने दुकान पर ताला डालना ही सही समझा है। सिलेंडर की कमी से सबसे ज्यादा मार छोटे रेहड़ी, चौपाटी वाले दुकानदारों पर पड़ी है, जो कि आमतौर पर घरेलू सिलेंडर ही उपयोग करते थे, जो भी उन्हें मौजूदा स्थिति में नहीं मिल पा रहा है। जबकि १८०० से २००० का सिलेंडर बिना नंबर में लेना वह पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में शहर में लगने वाली ३० से अधिक छोटी खाने-पीने, फास्ट फूड की दुकानें बंद हो गई है, जबकि कुछ ने चूल्हे, भट्टी, सिघड़ी, इंडक्शन आदि का सहारा लेकर दुकान को चालू रखा है।