तीर्थ कुंडलपुर तक रेल लाइन अटकी, दमोह से नागपुर सीधी ट्रेन की उठी आवाज

damoh kundalpur rail line: केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने बजट लेकर आने वाली हैं, लेकिन पिछले कुछ बजटों में हुई घोषणाएं अब तक पूरी नहीं हो सकी है। दमोह से कुंडलपुर रेल लाइन के सर्वे की घोषणा हुए वर्षों बीत चुके हैं, सर्वे हो भी चुका है, लेकिन अब तक इस रेल लाइन को बिछाने के लिए अंतरिम बजट की घोषणा बजट में नहीं की गई है। ऐसे में लोग अब इस बार इस बड़ी मांग की आस में है। इसके साथ ही दमोह से नागपुर रेल सेवा, दमोह स्टेशन से फर्राटा मारकर निकल रही ट्रेनों के स्टॉपेज सहित अन्य मांगों की आस भी लगाए बैठे हैं।