संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत: जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या का आरोप, छत पर मिला शव

जानकारी के अनुसार मंजू पति दिनेश घोषी (38) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना सुबह करीब 7.30 बजे पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतिका के भाई ब्रजेन्द्र घोषी ने बताया कि उन्हें सुबह 6 बजे घटना की जानकारी दी गई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बहन का छोटा बेटा आयुष (11) सुबह करीब 5 बजे जागा तो कमरे में मां नहीं मिली। तलाश करते हुए जब वह छत पर पहुंचा तो मां अचेत अवस्था में जमीन पर पड़ी मिली। उसने तुरंत पिता को बुलाया, जिसके बाद महिला को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के भाई ने आरोप लगाया है कि मंजू के जेठ सुनील और जेठानी बबीता पिछले करीब पांच वर्षों से जमीन और मकान को लेकर विवाद करते रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों अक्सर जान से मारने की धमकी देते थे। परिजनों का आरोप है कि महिला को जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या की गई और बाद में शव छत पर डाल दिया गया। इतना ही नहीं महिला के जेठ-जेठानी बच्चों को भी जान से मारने की धमकी हमेशा देते रहते थे। घटना के बाद शव का पीएम कराके परिजनों को सौंप दिया गया। मृतिका के दो बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा मयंक 16 वर्ष व छोटा बेटा आयुष 11 साल का है। मंजू की शादी 2007 में हुई थी।