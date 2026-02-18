भीख मांगकर कॉलेज प्रबंधन को देने निकले विद्यार्थी, भ्रष्टाचार के विरोध में अभाविप का अनोखा प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

परिषद के सदस्यों ने आरोप लगाया कि कॉलेज में पेयजल व्यवस्था बदहाल है, शौचालयों की सफाई नहीं होती और भवन की सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर है। उनका कहना है कि यदि प्रबंधन के पास संसाधनों की कमी है, तो छात्रों द्वारा जुटाई गई राशि से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस प्रदर्शन के दौरान राहगीरों और दुकानदारों में कौतूहल का माहौल बन गया। कई लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि विद्यार्थी भीख क्यों मांग रहे हैं। पूर्व विधायक महेश राय और शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. रामबाबू तिवारी ने भी छात्रों को प्रतीकात्मक रूप से राशि देकर उनके विरोध का समर्थन किया।