तिरुप्पुर DMK महिला विंग सम्मेलन : मुख्यमंत्री स्टालिन और उपमुख्यमंत्री उदयनिधि होंगे शामिल

मुख्यमंत्री स्टालिन सोमवार सुबह चेन्नई से विमान द्वारा कोयम्बतूर पहुंचेंगे और फिर एक निजी होटल में थोड़ी देर रुकने के बाद शाम 4:30 बजे सम्मेलन स्थल के लिए रवाना होंगे। करीब 5 बजे वे करनमपेट्टै स्थित आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे। पार्टी ने सम्मेलन के लिए 100 एकड़ भूमि चुनी है, जिसमें 35 एकड़ विशेष रूप से बैठक के लिए निर्धारित है। सुरक्षा को लेकर पूरे तिरुप्पुर जिले में कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो।