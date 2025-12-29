तिरुप्पुर DMK महिला विंग सम्मेलन : मुख्यमंत्री स्टालिन और उपमुख्यमंत्री उदयनिधि होंगे शामिल

तिरुप्पुर जिले के पडलादम के पास सोमवार शाम DMK महिला विंग का पश्चिमी क्षेत्र सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन सहित कई प्रमुख नेता भाग लेने जा रहे हैं। पार्टी ने इस आयोजन को आगामी राज्य चुनाव की तैयारियों के तहत बेहद महत्वपूर्ण बताया है।
मुख्यमंत्री स्टालिन सोमवार सुबह चेन्नई से विमान द्वारा कोयम्बतूर पहुंचेंगे और फिर एक निजी होटल में थोड़ी देर रुकने के बाद शाम 4:30 बजे सम्मेलन स्थल के लिए रवाना होंगे। करीब 5 बजे वे करनमपेट्टै स्थित आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे। पार्टी ने सम्मेलन के लिए 100 एकड़ भूमि चुनी है, जिसमें 35 एकड़ विशेष रूप से बैठक के लिए निर्धारित है। सुरक्षा को लेकर पूरे तिरुप्पुर जिले में कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो।
पार्टी के केंद्रीय जिला सचिव और तिरुप्पुर दक्षिण विधायक के. सेल्वराज के अनुसार, यह पहला मौका है जब पश्चिमी जिलों की लगभग 2,00,000 महिलाएं किसी राजनीतिक सम्मेलन में भाग लेंगी। आयोजकों ने सभी महिलाओं के लिए परिवहन सहित जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। पार्टी नेताओं का मानना है कि महिला विंग की सक्रियता से DMK को पश्चिमी जिलों में नई मजबूती मिलेगी।
DMK महिला विंग ने अपने संदेश में कहा है कि पीढ़ियों के आगे बढ़ने के लिए महिलाओं का विकास और शिक्षा बेहद जरूरी है। सम्मेलन के दौरान महिला शिक्षा, सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा। आयोजकों को उम्मीद है कि इस तरह के बड़े आयोजन से महिलाओं में आत्मविश्वास और जागरूकता बढ़ेगी। पार्टी का संदेश है कि पुरुष और महिला बराबरी से उपलब्धियां प्राप्त करें और मुख्यमंत्री स्टालिन हमेशा उनके साथ रहेंगे।
रविवार को सम्मेलन की अंतिम तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। पार्टी का मानना है कि इस आयोजन से DMK महिला सदस्यता को नया उत्साह और ऊर्जा मिलेगी, जिससे पार्टी को आगामी चुनाव की तैयारियों में मजबूती मिलेगी।
