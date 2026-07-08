कौन हैं सुबोध शर्मा? ‘आवारापन 2’ के गाने ‘Ve Junoon’ की बने आवाज, रातों-रात चर्चा में आए सिंगर

'वे जुनून' को सिंगर 'मिथुन' ने कंपोज किया है, जबकि इसके बोल सईद कादरी ने लिखे हैं। रिलीज के बाद गाने को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और कुछ ही समय में इसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं। दरअसल, सोशल मीडिया पर भी यूजर्स सुबोध शर्मा की आवाज की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें इंडस्ट्री का नया उभरता हुआ टैलेंट बता रहे हैं।नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी 'आवारापन 2' में इमरान हाशमी के साथ दिशा पटानी, शबाना आजमी, सलिल आचार्य और सुविंदर विक्की लीड रोल में दिखाई देंगे। फिल्म 14 अगस्त को थिएटर में रिलीज होगी।