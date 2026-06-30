Samay Raina के शो में जाएंगे Cockroach Janata Party फाउंडर Abhijeet Dipke? पॉडकास्ट में बोले- मुझे पसंद नहीं

Abhijeet Dipke On Samay Raina Show: सोशल मीडिया पर अपने अनोखे विरोध प्रदर्शन और अलग अंदाज की वजह से चर्चा में रहने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह कोई प्रदर्शन नहीं, बल्कि कॉमेडियन समय रैना के चर्चित शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' को लेकर दिया गया उनका बयान है। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें शो में आने का निमंत्रण मिला है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर बुलावा भी आए, तब भी वो इस शो का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे।