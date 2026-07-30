‘मैं किसी को नीचा दिखाने नहीं गया था’, Lock Upp 2 में शिल्पा शिंदे संग भिड़ंत पर पहली बार बोले विकास गुप्ता

विकास ने बताया कि शो के दौरान उन्हें कई पुराने साथियों से दोबारा मिलने का मौका मिला। उन्होंने एक्टर राम कपूर का जिक्र करते हुए कहा कि वो उन्हें तब से जानते हैं, जब वो 17 साल की उम्र में सेट पर काम करते थे। इसके साथ ही, विकास ने कहा कि आज भी उन्हें वो दौर याद है, जब वो सेट पर राम कपूर के लिए छाता लेकर दौड़ते थे और उनके शॉट की तैयारी की जानकारी देते थे। इतने सालों बाद राम कपूर से मिला सम्मान और अपनापन उनके लिए बेहद खास रहा।