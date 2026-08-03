Khan Brothers Family Drama: ‘तुम अब सीमा की सुन रहे हो?’, सीमा सजदेह के साथ सोहेल खान के तलाक पर सलमान ने तोड़ी चुप्पी

Salman Khan On Sohail Khan-Seema Sajdeh Divorce: अभिनेता सलमान खान अपने परिवार के प्रति हमेशा सुरक्षात्मक रवैया अपनाने के लिए जाने जाते हैं। खासकर दोनों भाइयों अरबाज खान और सोहेल खान के साथ उनका रिश्ता हमेशा चर्चा में रहता है। अब पहली बार सलमान ने छोटे भाई सोहेल खान और उनकी पूर्व पत्नी सीमा सजदेह के तलाक को लेकर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि रिश्ता टूटने के बाद सोहेल ने जितना दर्द सहा, उसे बहुत कम लोग समझ पाए।