Salman Khan Jail Experience: ‘सिर्फ एक बाथरूम, हर जगह छिपकली’, जेल के कड़वे अनुभव पर सलमान खान का छलका दर्द

शो के दौरान प्रतियोगियों से बातचीत करते हुए सलमान खान ने बताया कि कई साल पहले जब उन्हें जेल जाना पड़ा था, तब वहां की परिस्थितियां बेहद मुश्किल थीं। उन्होंने कहा कि एक छोटे से बैरक में 50 से 70 लोग एक साथ रहते थे। सभी के लिए सिर्फ एक ही भारतीय शैली का शौचालय था और आसपास साफ-सफाई की स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी। उन्होंने ये भी बताया कि वहां अक्सर छिपकलियां दिखाई देती थीं और जगह इतनी भरी रहती थी कि सांस लेना भी आसान नहीं था।