Salman Khan Jail Experience: ‘सिर्फ एक बाथरूम, हर जगह छिपकली’, जेल के कड़वे अनुभव पर सलमान खान का छलका दर्द

सलमान खान ने साझा किया जेल का अनुभव (फोटो सोर्स- Twitter/@BeingSohail__)
Salman Khan Jail Experience: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े एक ऐसे दौर को याद किया है, जिसके बारे में वह बहुत कम बात करते हैं। रियलिटी शो 'एलायंस' में भाई सोहेल खान का हौसला बढ़ाने पहुंचे सलमान ने पहली बार खुलकर जेल में बिताए दिनों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उस दौरान हालात बेहद मुश्किल थे और सीमित जगह में दर्जनों कैदियों के साथ रहना किसी चुनौती से कम नहीं था।
शो के दौरान प्रतियोगियों से बातचीत करते हुए सलमान खान ने बताया कि कई साल पहले जब उन्हें जेल जाना पड़ा था, तब वहां की परिस्थितियां बेहद मुश्किल थीं। उन्होंने कहा कि एक छोटे से बैरक में 50 से 70 लोग एक साथ रहते थे। सभी के लिए सिर्फ एक ही भारतीय शैली का शौचालय था और आसपास साफ-सफाई की स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी। उन्होंने ये भी बताया कि वहां अक्सर छिपकलियां दिखाई देती थीं और जगह इतनी भरी रहती थी कि सांस लेना भी आसान नहीं था।
सलमान की यह बात सुनकर शो में मौजूद कंटेस्टेंट्स उनके भाई सोहेल खान भावुक नजर आए। अभिनेता ने बिना किसी नाटकीय अंदाज के सिर्फ अपने अनुभव साझा किए, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को कुछ पल के लिए शांत कर दिया।
यह पहला मौका नहीं है जब सलमान खान ने जेल में बिताए समय को याद किया हो। इससे पहले भी एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जेल में रहने के दौरान सबसे बड़ी परेशानी बाथरूम की व्यवस्था थी। उन्होंने यह भी कहा था कि जब इंसान को अपने ऊपर लगे आरोपों पर भरोसा नहीं होता, तब वह सिर ऊंचा रखकर हर मुश्किल का सामना करता है।
सलमान खान 1998 के काला हिरण और चिंकारा शिकार मामलों से जुड़े कानूनी मामलों में अलग-अलग समय पर जेल और पुलिस हिरासत में रहे थे। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने कुल मिलाकर करीब 18 दिन जेल में बिताए थे।
सलमान खान की शो में मौजूदगी ऐसे समय आई, जब सोहेल खान ने अपनी जिंदगी का एक बेहद निजी और संवेदनशील अनुभव साझा किया था। उन्होंने बताया कि बचपन में उनके साथ यौन शोषण की घटना हुई थी, लेकिन शर्म और डर की वजह से उन्होंने कई वर्षों तक यह बात किसी को नहीं बताई।
सोहेल ने कहा कि बड़े होने के बाद उन्होंने अपने पिता से इस बारे में बात की। उन्हें हमेशा यह महसूस होता रहा कि उन्होंने कोई गलती की है, जबकि वास्तव में उनकी कोई गलती नहीं थी। इसी वजह से अब वह अपने बच्चों को हमेशा यही सलाह देते हैं कि जिंदगी में कुछ भी हो, परिवार से कभी कोई बात छिपानी नहीं चाहिए।
रियलिटी शो 'एलायंस' में सलमान खान की एंट्री सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस नहीं थी, बल्कि अपने छोटे भाई का मनोबल बढ़ाने की कोशिश भी थी। दोनों भाइयों के बीच की भावुक बातचीत और एक-दूसरे के लिए सम्मान ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।
फिलहाल सोशल मीडिया पर सलमान खान का जेल वाला बयान तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग इसे उनके जीवन के संघर्षों की झलक मान रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स शो में साझा किए गए उनके अनुभवों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
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