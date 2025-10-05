Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

एक दाना बना मुसीबत का कारण, सहम गया अर्चना पूरन सिंह का पूरा परिवार

Archana Puran Singh Family Trip: महज एक बादाम का दाना अर्चना पूरन सिंह के पूरे परिवार के लिए मुसीबत का कारण बन गया। उनकी होने वाली बहू योगिता बिहानी के गले में बादाम अटक जाने से सभी सहम गए…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 05, 2025

एक दाना बना मुसीबत का कारण, सहम गया अर्चना पूरन सिंह का पूरा परिवार

अर्चना पूरन सिंह का पूरा परिवार (सोर्स: X)

Archana Puran Singh Family Trip: बॉलीवुड एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह के परिवार के साथ एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। दरअसल, अर्चना अपनी फैमिली के साथ लोनावाला ट्रिप पर जा रही थीं। गाड़ी में सामान रखते समय अर्चना की होने वाली बहू योगिता बिहानी के गले में बादाम का टुकड़ा अटक गया।

सहम गया अर्चना पूरन सिंह का पूरा परिवार

इतना ही नहीं, जैसे ही योगिता के गले में बादाम फंसा, आर्यमन जल्दी से उनके पास पहुंचे और पीछे से उन्हें पकड़कर हेमलिच पैंतरेबाजी शुरू कर दी। ये वही हेमलिच पैंतरेबाजी है जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में देखने को मिली थी। दरअसल, योगिता के गले से बादाम निकलने के बाद भी वो काफी देर तक जोर-जोर से खांसती रहीं। इसके बाद जैसे ही योगिता कार में बैठती हैं, आर्यमन कहते हैं- 'योगिता, तुमने मुझे बहुत डरा दिया। अब तो हद हो गई।'

अर्चना पूरन सिंह का पूरा परिवार (सोर्स: X)

इस पर अर्चना पूरन सिंह कहती हैं, 'अब से योगिता को एक नया नियम मानना होगा, जब भी वो कुछ खाएगी, परिवार का कोई ना कोई सदस्य उसके पास होगा। हमें कुछ सुनाई ही नहीं दिया, क्योंकि हम पहले से ही कार में थे। मैंने मुकेश (घर के नौकर) से पूछा, इतनी देर क्यों कर रहे हैं?' उसने कहा, 'मैडम बादाम खा रही हैं।' उसने हमें ये नहीं बताया कि तुम Choke हो गई थी।'

पीछे नहीं, बहुत पीछे छोड़ दिया

अर्चना पूरन सिंह इन दिनों अपने व्लॉग में फूड सीरीज चला रही हैं, जिसमें वो जहां भी जाती हैं वहां का लोकल खाना ट्राई करती हैं। इस ट्रिप में भी कुछ ऐसा ही प्लान हुआ। उन्होंने रास्ते में लंच करने की योजना बनाई और इसी दौरान अर्चना बेटे आर्यमन की तारीफ करती दिखीं। उन्होंने कहा- 'तुम पर मुझे गर्व है। तूने फैमिली चैनल को भी पीछे छोड़ दिया है।' इसके जवाब में आर्यमन कहते हैं- 'पीछे नहीं, बहुत पीछे छोड़ दिया है।' इस घटना ने अर्चना पूरन सिंह के परिवार को एक बड़ा सबक सिखाया है।

ये भी पढ़ें

आखिर तलाक क्यों, जब पहले हुआ इश्क, फिर की शादी, जानें सात फेरों के बाद अलग क्यों हुए इन एक्टर्स के रास्ते
बॉलीवुड
आखिर तलाक क्यों, जब पहले हुआ इश्क, फिर की शादी, जानें सात फेरों के बाद अलग क्यों हुए इन एक्टर्स रास्ते

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

05 Oct 2025 04:38 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / एक दाना बना मुसीबत का कारण, सहम गया अर्चना पूरन सिंह का पूरा परिवार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

खान के खानदान में आई नन्ही परी, गूंजी खुशियों की किलकारी, दोबारा पापा बने अरबाज खान

Arbaaz Khan And Sshura Khan
बॉलीवुड

Dhanashree: धनश्री के नए पोस्ट से मची खलबली, चहल और समय रैना को लिया आड़े हाथों?

Dhanashree angry on samay raina post
बॉलीवुड

ये फेमस एक्ट्रेस अब तक 30 बार बन चुकीं हैं मां, 58 साल पहले की थी करियर की शुरुआत

Veteran Indian actress Farida Jalal
बॉलीवुड

आखिर तलाक क्यों, जब पहले हुआ इश्क, फिर की शादी, जानें सात फेरों के बाद अलग क्यों हुए इन एक्टर्स के रास्ते

आखिर तलाक क्यों, जब पहले हुआ इश्क, फिर की शादी, जानें सात फेरों के बाद अलग क्यों हुए इन एक्टर्स रास्ते
बॉलीवुड

1 घंटे 8 मिनट की इस फिल्म में है सबसे लंबा Kissing सीन, अब तक नहीं तोड़ पाया कोई रिकॉर्ड

1 hour 8 minutes This Bollywood
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.