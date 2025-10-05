एक दाना बना मुसीबत का कारण, सहम गया अर्चना पूरन सिंह का पूरा परिवार

अर्चना पूरन सिंह का पूरा परिवार (सोर्स: X)
Archana Puran Singh Family Trip: बॉलीवुड एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह के परिवार के साथ एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। दरअसल, अर्चना अपनी फैमिली के साथ लोनावाला ट्रिप पर जा रही थीं। गाड़ी में सामान रखते समय अर्चना की होने वाली बहू योगिता बिहानी के गले में बादाम का टुकड़ा अटक गया।
इतना ही नहीं, जैसे ही योगिता के गले में बादाम फंसा, आर्यमन जल्दी से उनके पास पहुंचे और पीछे से उन्हें पकड़कर हेमलिच पैंतरेबाजी शुरू कर दी। ये वही हेमलिच पैंतरेबाजी है जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में देखने को मिली थी। दरअसल, योगिता के गले से बादाम निकलने के बाद भी वो काफी देर तक जोर-जोर से खांसती रहीं। इसके बाद जैसे ही योगिता कार में बैठती हैं, आर्यमन कहते हैं- 'योगिता, तुमने मुझे बहुत डरा दिया। अब तो हद हो गई।'
इस पर अर्चना पूरन सिंह कहती हैं, 'अब से योगिता को एक नया नियम मानना होगा, जब भी वो कुछ खाएगी, परिवार का कोई ना कोई सदस्य उसके पास होगा। हमें कुछ सुनाई ही नहीं दिया, क्योंकि हम पहले से ही कार में थे। मैंने मुकेश (घर के नौकर) से पूछा, इतनी देर क्यों कर रहे हैं?' उसने कहा, 'मैडम बादाम खा रही हैं।' उसने हमें ये नहीं बताया कि तुम Choke हो गई थी।'
अर्चना पूरन सिंह इन दिनों अपने व्लॉग में फूड सीरीज चला रही हैं, जिसमें वो जहां भी जाती हैं वहां का लोकल खाना ट्राई करती हैं। इस ट्रिप में भी कुछ ऐसा ही प्लान हुआ। उन्होंने रास्ते में लंच करने की योजना बनाई और इसी दौरान अर्चना बेटे आर्यमन की तारीफ करती दिखीं। उन्होंने कहा- 'तुम पर मुझे गर्व है। तूने फैमिली चैनल को भी पीछे छोड़ दिया है।' इसके जवाब में आर्यमन कहते हैं- 'पीछे नहीं, बहुत पीछे छोड़ दिया है।' इस घटना ने अर्चना पूरन सिंह के परिवार को एक बड़ा सबक सिखाया है।
