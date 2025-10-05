Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

आखिर तलाक क्यों, जब पहले हुआ इश्क, फिर की शादी, जानें सात फेरों के बाद अलग क्यों हुए इन एक्टर्स के रास्ते

Bollywood Divorce Case: आखिर क्या वजह होती है कि पहले प्यार होता है, फिर शादी और सात फेरों के बंधन में बंधने के बाद भी रिश्ते टूट जाते हैं? बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने इश्क के बाद शादी तो रचाई, लेकिन उनके रिश्ते तलाक पर खत्म हुए…

3 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 05, 2025

आखिर तलाक क्यों, जब पहले हुआ इश्क, फिर की शादी, जानें सात फेरों के बाद अलग क्यों हुए इन एक्टर्स रास्ते

सात फेरों के बाद अलग क्यों हुए इन एक्टर्स रास्ते (सोर्स: रचनात्मक)

Bollywood Divorce Case: बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की लव स्टोरीज जितनी दिलचस्प होती हैं, उतने ही चौंकाने वाले इनके तलाक भी होते हैं। बता दें कि कई हाई प्रोफाइल शादियां जहां सुर्खियों में रहती हैं, तो वहीं कुछ हाई प्रोफाइल तलाक भी चर्चा का विषय बन जाते हैं, खासकर जब बात एलिमनी के तौर पर करोड़ों रुपये चुकाने की आती है। आज हम आपको ऐसे ही 5 सेलेब्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने पहले प्यार किया, शादी की और फिर तलाक लेकर अलग हो गए।

ऋतिक रोशन और सुजैन खान ( Hrithik Roshan Sujan Khan)

ऋतिक रोशन और सुजैन खान ( सोर्स: X)

ऋतिक और सुजैन की जोड़ी एक समय पर सबकी पसंदीदा थी। लेकिन 14 साल साथ रहने के बाद 2013 में दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। दरअसल, सुजैन ने तलाक की एलिमनी के रूप में 400 करोड़ रुपये मांगे थे, जिसके बाद ऋतिक ने 380 करोड़ रुपये दिए थे। हालांकि, इस खबर की कोई ऑपिशियल नोटिस नहीं हुई है।

प्रभुदेवा और रामलता (Prabhu Deva-Ramlatha)

प्रभुदेवा और रामलता (सोर्स: X)

प्रभुदेवा ने 2011 में अपनी पत्नी रामलता से तलाक लिया था। बता दें कि प्रभुदेवा ने रामलता को 20 से 25 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2 महंगी गाड़ियां और 10 लाख रुपये दिए थे।

सैफ अली खान और अमृता सिंह (Saif Ali Khan -Amrita Singh)

सैफ अली खान और अमृता सिंह (सोर्स:X)

सैफ अली खान और अमृता सिंह की शादी और तलाक दोनों ही चौंकाने वाले थे। सैफ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें अमृता को अपनी आधी दौलत, 5 करोड़ रुपये और 18 साल तक बच्चों का खर्च उठाने के लिए पैसे देने पड़े थे।

संजय दत्त और रिया पिल्ले (Sanjay Dutt-Rhea Pillai)

संजय दत्त और रिया पिल्ले (सोर्स: X)

संजय दत्त और रिया पिल्ले का तलाक 1998 में हुआ था और उस समय के हिसाब से यह काफी महंगा था। संजय दत्त ने रिया पिल्ले को 8 करोड़ रुपये और एक महंगी गाड़ी दी थी। इतना ही नहीं, संजय दत्त ने रिया का खर्च तब तक उठाया था, जब तक उनका तलाक फाइनल नहीं हो गया था।

करिश्मा कपूर और संजय कपूर (Karishma Kapoor- Sanjay Kapoor)

करिश्मा कपूर और संजय कपूर (सोर्स: X)

करिश्मा कपूर और संजय कपूर का तलाक भी काफी महंगा साबित हुआ। करिश्मा को एलिमनी के तौर पर 7 करोड़ रुपये और मुंबई में एक आलीशान बंगला मिला था।

ये सेलेब्स इस बात का उदाहरण हैं कि प्यार और शादी के बाद भी रिश्ते हमेशा सफल नहीं होते, और कभी-कभी अलग होना ही बेहतर विकल्प होता है।

