Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

एल्विश यादव ने बिग बॉस 19 के घर में नींद का सिस्टम किया हैंग, मची खलबली, जानें क्या होगा अंजाम

Weekend Ka Vaar: एल्विश यादव एक बार फिर बिग बॉस के घर में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन इस बार वे कंटेस्टेंट बनकर नहीं, बल्कि घरवालों का 'सिस्टम हैंग' करने आ रहे हैं। प्रोमो में दिखाया गया है कि एल्विश के आने से घर में खलबली मच गई है…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 05, 2025

एल्विश यादव ने बिग बॉस 19 के घर में नींद का सिस्टम किया हैंग, मची खलबली, जानें क्या होगा अंजाम

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट (सोर्स: X)

Weekend Ka Vaar: बिग बॉस 19 में लड़ाई-झगड़ों से ऊब चुके दर्शकों के लिए खुशखबरी है। शो में एंटरटेनमेंट का नया तड़का लगने वाला है। इस हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान खान ने हिंट दिया कि शो में सीजन की दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही है। खास बात ये है कि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री क्रिकेटर दीपक चाहर के परिवार से होगी।

वाइल्ड कार्ड एंट्री

इस हफ्ते इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर दीपक चाहर ने बिग बॉस में धमाकेदार एंट्री की। सलमान खान ने भी खास अंदाज में दीपक चाहर का शो में वेलकम किया। क्रिकेटर संग बिग बॉस के स्टेज पर सलमान ने क्रिकेट भी खेला। दीपक चाहर से बात करते हुए सलमान ने ये भी बताया कि शो में दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही है। सलमान ने कहा कि उनकी पूरी फैमिली ने शो को स्टडी किया होगा।

एल्विश सभी कंटेस्टेंट्स का सिस्टम हैंग करते दिखेंगे

दरअसल, दीपक चाहर शो के बारे में बोले कि ये क्रिकेट से ज्यादा मुश्किल है। घर के अंदर आपको पता ही नहीं है कि आपका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है? बता दें कि ऐसी चर्चा है कि शो में क्रिकेटर दीपक चाहर नहीं बल्कि उनकी बहन मालती चाहर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आ रही हैं। दीपक चाहर बहन को सपोर्ट करने शो में आए हैं। मालती चाहर बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेंगी या नहीं ये आज यानी रविवार के एपिसोड में पता चल जाएगा।

इतना ही नहीं, दीपक चाहर के अलावा शो में बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव भी नजर आने वाले हैं। एल्विश सभी कंटेस्टेंट्स का सिस्टम हैंग करते दिखेंगे। वो घरवालों से खास टास्क कराएंगे। शो में एल्विश घरवालों संग अपने खास अंदाज में मस्ती-मजाक करते नजर आएंगे। रविवार के एपिसोड के प्रोमो वीडियो देखकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है।

मची खलबली, जानें क्या होगा अंजाम

बता दें कि प्रोमो में ये भी दिखाया गया है कि एल्विश के आने से घर में खलबली मच गई है और सभी कंटेस्टेंट हैरान-परेशान नजर आ रहे हैं। अब देखना ये है कि एल्विश यादव घरवालों के साथ क्या टास्क करवाते हैं और इसका अंजाम क्या होता है, क्या वे किसी नए समीकरण को जन्म देंगे या पहले से बने रिश्तों में दरार डालेंगे?
तो देखना मत भूलिएगा बिग बॉस का धमाकेदार वीकेंड का वार एपिसोड।

ये भी पढ़ें

क्या खुद को खो बैठी थीं ‘मिस यूनिवर्स’, सुष्मिता सेन पुरानी यादें की शेयर, पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
क्या खुद को खो बैठी थीं 'मिस यूनिवर्स', सुष्मिता सेन पुरानी यादें शेयर की वीडियों वायरल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bigg Boss 19 Latest News

Published on:

05 Oct 2025 11:59 am

Hindi News / Entertainment / TV News / एल्विश यादव ने बिग बॉस 19 के घर में नींद का सिस्टम किया हैंग, मची खलबली, जानें क्या होगा अंजाम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

इस मुस्लिम एक्ट्रेस ने शादी के बाद अपनाया हिंदू धर्म और बदला नाम, सर्जरी के बाद बदल चुका है चेहरा!

Muslim Actress shabnam sayed marriage
TV न्यूज

Hina Khan का कैंसर पर छलका दर्द, बताया कैसा हो जाता है हाल, बोलीं- इस बीमारी में…

Hina Khan emotional talking to breast cancer people do underestimate cancer survivor
TV न्यूज

Rise And Fall में क्या आकृति नेगी कर रही है धनश्री वर्मा पर काला जादू, मचा बवाल जानें पूरा मामला

Rise And Fall
TV न्यूज

हिना खान के पति रॉकी जायसवाल का भावुक नोट आया सामने, एक्ट्रेस शादी के बाद मना रही हैं अपना पहला जन्मदिन

Rocky Jaiswal wrote an emotional note
TV न्यूज

Bigg Boss 19 का देखिए ये वीडियो, एक ने कहा- ‘परवरिश पर तो मत ही जाओ नहीं तो…’

Bigg Boss 19
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.