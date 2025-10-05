एल्विश यादव ने बिग बॉस 19 के घर में नींद का सिस्टम किया हैंग, मची खलबली, जानें क्या होगा अंजाम

दरअसल, दीपक चाहर शो के बारे में बोले कि ये क्रिकेट से ज्यादा मुश्किल है। घर के अंदर आपको पता ही नहीं है कि आपका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है? बता दें कि ऐसी चर्चा है कि शो में क्रिकेटर दीपक चाहर नहीं बल्कि उनकी बहन मालती चाहर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आ रही हैं। दीपक चाहर बहन को सपोर्ट करने शो में आए हैं। मालती चाहर बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेंगी या नहीं ये आज यानी रविवार के एपिसोड में पता चल जाएगा।