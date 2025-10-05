एल्विश यादव ने बिग बॉस 19 के घर में नींद का सिस्टम किया हैंग, मची खलबली, जानें क्या होगा अंजाम

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट (सोर्स: X)
Weekend Ka Vaar: बिग बॉस 19 में लड़ाई-झगड़ों से ऊब चुके दर्शकों के लिए खुशखबरी है। शो में एंटरटेनमेंट का नया तड़का लगने वाला है। इस हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान खान ने हिंट दिया कि शो में सीजन की दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही है। खास बात ये है कि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री क्रिकेटर दीपक चाहर के परिवार से होगी।
इस हफ्ते इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर दीपक चाहर ने बिग बॉस में धमाकेदार एंट्री की। सलमान खान ने भी खास अंदाज में दीपक चाहर का शो में वेलकम किया। क्रिकेटर संग बिग बॉस के स्टेज पर सलमान ने क्रिकेट भी खेला। दीपक चाहर से बात करते हुए सलमान ने ये भी बताया कि शो में दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही है। सलमान ने कहा कि उनकी पूरी फैमिली ने शो को स्टडी किया होगा।
दरअसल, दीपक चाहर शो के बारे में बोले कि ये क्रिकेट से ज्यादा मुश्किल है। घर के अंदर आपको पता ही नहीं है कि आपका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है? बता दें कि ऐसी चर्चा है कि शो में क्रिकेटर दीपक चाहर नहीं बल्कि उनकी बहन मालती चाहर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आ रही हैं। दीपक चाहर बहन को सपोर्ट करने शो में आए हैं। मालती चाहर बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेंगी या नहीं ये आज यानी रविवार के एपिसोड में पता चल जाएगा।
इतना ही नहीं, दीपक चाहर के अलावा शो में बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव भी नजर आने वाले हैं। एल्विश सभी कंटेस्टेंट्स का सिस्टम हैंग करते दिखेंगे। वो घरवालों से खास टास्क कराएंगे। शो में एल्विश घरवालों संग अपने खास अंदाज में मस्ती-मजाक करते नजर आएंगे। रविवार के एपिसोड के प्रोमो वीडियो देखकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है।
बता दें कि प्रोमो में ये भी दिखाया गया है कि एल्विश के आने से घर में खलबली मच गई है और सभी कंटेस्टेंट हैरान-परेशान नजर आ रहे हैं। अब देखना ये है कि एल्विश यादव घरवालों के साथ क्या टास्क करवाते हैं और इसका अंजाम क्या होता है, क्या वे किसी नए समीकरण को जन्म देंगे या पहले से बने रिश्तों में दरार डालेंगे?
तो देखना मत भूलिएगा बिग बॉस का धमाकेदार वीकेंड का वार एपिसोड।
