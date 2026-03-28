3 दिन रह गई हैं वो, रवि किशन ने माधुरी दीक्षित को कराया सुरक्षित महसूस, बोले- व्यवस्था शानदार थी

Madhuri Dixit Gorakhpur Visit: एक्टर और BJP सांसद रवि किशन ने हाल ही में ये बताते हुए खुशी जताई कि यूपी में फिल्म शूटिंग के लिए माहौल अब पहले जैसा सुरक्षित और स्वागत काबिल हो गया है। साथ ही, उन्होंने कहा कि बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) 3 दिन तक गोरखपुर में रहीं और वहां से पूरी सुरक्षा के साथ वापस लौट गईं, क्योंकि व्यवस्था शानदार थी। इससे ये साबित होता है कि अब स्टार्स यूपी में बिना किसी डर के शूटिंग कर सकते हैं।