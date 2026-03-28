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3 दिन रह गई हैं वो, रवि किशन ने माधुरी दीक्षित को कराया सुरक्षित महसूस, बोले- व्यवस्था शानदार थी

Madhuri Dixit Gorakhpur Visit: रवि किशन ने अपने अनुभव को शेयर करते हुए बताया कि जब माधुरी दीक्षित यूपी आई, तब उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कराया गया, जो सुरक्षा व्यवस्था को दर्शाता है।

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मुंबई

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Shiwani Mishra

Mar 28, 2026

3 दिन रह गई हैं वो, रवि किशन ने माधुरी दीक्षित को कराया सुरक्षित महसूस, बोले- व्यवस्था शानदार थी

रवि किशन और माधुरी दीक्षित (फोटो सोर्स: IMDb)

Madhuri Dixit Gorakhpur Visit: एक्टर और BJP सांसद रवि किशन ने हाल ही में ये बताते हुए खुशी जताई कि यूपी में फिल्म शूटिंग के लिए माहौल अब पहले जैसा सुरक्षित और स्वागत काबिल हो गया है। साथ ही, उन्होंने कहा कि बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) 3 दिन तक गोरखपुर में रहीं और वहां से पूरी सुरक्षा के साथ वापस लौट गईं, क्योंकि व्यवस्था शानदार थी। इससे ये साबित होता है कि अब स्टार्स यूपी में बिना किसी डर के शूटिंग कर सकते हैं।

पहले यूपी में स्टार्स फिल्मांकन से कतराते या डरते थे

BJP सांसद रवि किशन ने बताया कि पहले की तुलना में बहुत बदलाव आ चुका है और पहले कई स्टार्स को सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण यूपी में फिल्मांकन से कतराते या डरते थे। बता दें, उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वे खुद ये देखकर हैरान थे कि लोग सोशल मीडिया पर कहते थे, "उत्तर प्रदेश में शूटिंग करना Unsafe है," जबकि अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। उन्होंने हंसते हुए बताया कि कई राजनेता माधुरी दीक्षित से मिलने के लिए अपने बालों का रंग तक बदलते हैं।

इतना ही नहीं, रवि किशन और माधुरी दीक्षित जल्द ही नेटफ्लिक्स की आने वाली फिल्म 'मां बहन' में एक साथ नजर आने वाले है। इस फिल्म में तृप्ति डिमरी और धारणा दुर्गा भी लीड रोल निभा रही हैं। फिल्म का टीजर पिछले महीने रिलीज हुआ था, जिसने दर्शकों और फैंस के बीच काफी उत्साह पैदा किया है।

'धमाल 4' और 'मिर्जापूर: द फिल्म' जैसी बड़ी योजनाएं है

रवि किशन (Ravi Kishan) के पास 'धमाल 4' और 'मिर्जापूर: द फिल्म' जैसी बड़ी योजनाएं भी हैं। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए मामला लीगल है (सीजन 2) और 'टैक्स डिपार्टमेंट स्टोरी' जैसे प्रोजेक्ट्स में भी दिखाई देंगे।' फिलहाल, रवि किशन मुख्य रूप से भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हैं पर 2022 के बाद उन्होंने कोई नई भोजपुरी फिल्म नहीं की है। ऐसे में यूपी के फैंस उनकी अगली क्षेत्रीय फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

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Entertainment

Published on:

28 Mar 2026 12:48 pm

Hindi News / Entertainment / 3 दिन रह गई हैं वो, रवि किशन ने माधुरी दीक्षित को कराया सुरक्षित महसूस, बोले- व्यवस्था शानदार थी

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