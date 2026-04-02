‘धुरंधर 2’ से अभिनेता के कट गए सीन, विक्रम भांबरी का छलका दर्द, बोले- मैं बहुत ज्यादा दुखी

Dhurandhar 2 Actor Vikramm Bhambri: इन दिनों निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने रिलीज के बाद कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसकी स्टारकास्ट लगातार चर्चा में बनी हुई है। इसी बीच फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले अभिनेता विक्रम भांबरी ने एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उन्होंने बताया कि फिल्म के फाइनल वर्जन में उनके कई सीन हटा दिए गए, जिससे वो कुछ समय के लिए काफी निराश हो गए थे।