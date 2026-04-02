‘धुरंधर 2’ से अभिनेता के कट गए सीन, विक्रम भांबरी का छलका दर्द, बोले- मैं बहुत ज्यादा दुखी

Dhurandhar 2 Actor Vikramm Bhambri (सोर्स- एक्स)
Dhurandhar 2 Actor Vikramm Bhambri: इन दिनों निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने रिलीज के बाद कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसकी स्टारकास्ट लगातार चर्चा में बनी हुई है। इसी बीच फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले अभिनेता विक्रम भांबरी ने एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उन्होंने बताया कि फिल्म के फाइनल वर्जन में उनके कई सीन हटा दिए गए, जिससे वो कुछ समय के लिए काफी निराश हो गए थे।
विक्रम भांबरी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि फिल्म में उनका किरदार ‘शकील कमांडो’ नाम से था, जो रणवीर सिंह की टीम का हिस्सा दिखाया गया है। शुरुआत में जब उन्हें इस किरदार का नाम बताया गया, तो उन्हें लगा कि यह एक मजबूत और अहम रोल होगा। थिएटर से जुड़े होने के कारण वह मानते हैं कि किसी किरदार का नाम होना ही उसके महत्व को दर्शाता है।
हालांकि फिल्म रिलीज होने के बाद जब उन्होंने स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी देखी, तो उन्हें एहसास हुआ कि शूट किए गए कई दृश्य अंतिम संपादन में शामिल नहीं किए गए। यह उनके लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा कठिन समय था, क्योंकि हर कलाकार चाहता है कि उसकी मेहनत पर्दे पर दिखाई दे।
अभिनेता ने बताया कि जब उन्होंने फिल्म अपने माता-पिता के साथ देखी, तो उन्हें थोड़ी निराशा हुई। हालांकि उनके परिवार ने उन्हें समझाया कि इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा बनना भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बावजूद इसके, कुछ दिनों तक उनका मन शांत नहीं हो पाया।
लेकिन फिर एक छोटी-सी घटना ने उनका नजरिया बदल दिया। उन्होंने बताया कि एक डिलीवरी बॉय ने उन्हें पहचानते हुए फिल्म में उनकी मौजूदगी का जिक्र किया। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि दर्शकों तक उनकी पहचान पहुंच चुकी है और यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है।
विक्रम भांबरी ने आगे कहा कि इस घटना के बाद उन्होंने अपने कटे हुए सीन के बारे में सोचना छोड़ दिया और फिल्म की ऐतिहासिक सफलता का हिस्सा बनने पर गर्व महसूस करना शुरू कर दिया। उनके अनुसार इतने बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ना किसी भी कलाकार के लिए खास अनुभव होता है।
धुरंधर: द रिवेंज ने रिलीज के पहले दिन से ही शानदार कमाई शुरू कर दी थी। फिल्म ने शुरुआती दिनों में ही सैकड़ों करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और अब दुनिया भर में 1400 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। भारत में भी इसका प्रदर्शन लगातार मजबूत बना हुआ है।
फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, आर माधवन और संजय दत्त जैसे कलाकारों की अहम भूमिकाएं हैं। फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं और अब भी इसकी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है।
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