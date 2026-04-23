‘बिना अश्लीलता बिना हिंसा’ के हिट हुई थी ताल, अब ‘Taal 2’ को लेकर सुभाष घई को सताया ये डर

Subhash Ghai On Taal 2: हिंदी सिनेमा के 'शोमैन' कहे जाने वाले दिग्गज फिल्ममेकर सुभाष घई इन दिनों अपनी क्लासिक फिल्म 'ताल' को लेकर चर्चा में हैं। 1999 में रिलीज हुई इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़े थे, बल्कि संगीत और कहानी के मामले में एक नई मिसाल पेश की थी। 27 साल पहले आई इस फिल्म को देख लोगों को लगा था कि सुभाष घई इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में अब सुभाष घई ने सोशल मीडिया पर फिल्म की यादें ताजा करते हुए कई राज खोले। साथ ही उन्होंने ताल 2 को लेकर अपने डर को भी उजागर किया।