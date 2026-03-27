प्रिंस नरूला ने करण कुंद्रा और तेजस्वी की ‘सीक्रेट वेडिंग’ पर लगाई मुहर, क्या गुपचुप तरीके से बन गए पति-पत्नी?

Karan Kundrra Tejasswi Prakash Secret Marriage: टीवी स्टार्स करण कुंद्रा (Karan Kundrra) और तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) की गुपचुप शादी की खबरों ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दिया है। ये कपल पिछले 4 साल से प्यार में है और फैंस उनकी शादी का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि करण और तेजस्वी ने छुपाकर शादी कर ली है। इन पोस्ट्स को देखकर कुछ फैंस कन्फ्यूज जरूर हुए हैं कि क्या ये सच में हुई है या नहीं।