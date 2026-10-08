Nana Patekar Death LIVE Updates: गोवा के मेडिकल कॉलेज पहुंचे शरद पवार, फूट-फूट कर रोया भतीजा, जानें अंतिम संस्कार से जुड़े लाइव अपडेट्स

2026-10-08 12:56:21 pm

Nana Patekar Dies At 75: पुणे में होगा अंतिम संस्कार

नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक पुणे में किया जाएगा। नाना पाटेकर अपने निधन के बाद छोटे बेटे मल्हार और उनकी पत्नी नीलकांति को पीछे छोड़ गए हैं। पीएम मोदी से लेकर अक्षय कुमार तक, नाना पाटेकर हर कोई उन्हें अब श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।