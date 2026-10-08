Nana Patekar Death LIVE Updates: गोवा के मेडिकल कॉलेज पहुंचे शरद पवार, फूट-फूट कर रोया भतीजा, जानें अंतिम संस्कार से जुड़े लाइव अपडेट्स

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Nana Patekar Death News LIVE Updates: बॉलीवुड और मराठी सिनेमा के अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। नाना पाटेकर का कार्डिएक अरेस्ट के चलते निधन हो गया।
2026-10-08 01:31:39 pm
पुणे के डोंजे गांव में दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। नाना पाटेकर का आज सुबह निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
2026-10-08 01:21:40 pm
एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार गोवा मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है।
2026-10-08 01:10:28 pm
संजय दत्त ने नाना पाटेकर के निधन के बाद X पर पोस्ट में लिखा, 'अभी भी यकीन नहीं होता कि मेरे भाई और दोस्त नाना अब हमारे बीच नहीं रहे। हमने साथ में जो समय बिताया, उसकी बहुत सी प्यारी यादें मेरे पास हैं, जिन्हें मैं हमेशा संजोकर रखूंगा।
2026-10-08 01:02:08 pm
बता दें नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर अब पुणे लाया जा रहा है। उनके भतीजे फूट-फूट कर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं।
2026-10-08 12:56:21 pm
नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक पुणे में किया जाएगा। नाना पाटेकर अपने निधन के बाद छोटे बेटे मल्हार और उनकी पत्नी नीलकांति को पीछे छोड़ गए हैं। पीएम मोदी से लेकर अक्षय कुमार तक, नाना पाटेकर हर कोई उन्हें अब श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।
2026-10-08 12:36:31 pm
नाना पाटेकर को याद करते हुए क्रिकेटर विराट कोहली ने भी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा- एक सच्चे दिग्गज कलाकार अब हमारे बीच नहीं रहे।
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