निधन के बाद आखिरी बार इस फिल्म में नजर आएंगे नाना पाटेकर, महीनों पहले पूरी कर ली थी शूटिंग

Nana Patekar Final Movie: नाना पाटेकर के निधन के बाद उनकी आने वाली फिल्म ‘शक्ति शालिनी’ का महत्व अचानक काफी बढ़ गया है। 75 साल की उम्र में अभिनेता के निधन के बाद अब यह फिल्म उनकी आखिरी स्क्रीन अपीयरेंस मानी जा रही है। खास बात यह है कि नाना अपने हिस्से की शूटिंग पहले ही पूरी कर चुके थे और फिल्म की पूरी शूटिंग मई 2026 के आखिर में खत्म हुई थी।