निधन के बाद आखिरी बार इस फिल्म में नजर आएंगे नाना पाटेकर, महीनों पहले पूरी कर ली थी शूटिंग

जिस फिल्म को नाना ने सामान्य प्रोजेक्ट समझकर किया था पूरा (सोर्स: IMDb)
Nana Patekar Final Movie: नाना पाटेकर के निधन के बाद उनकी आने वाली फिल्म ‘शक्ति शालिनी’ का महत्व अचानक काफी बढ़ गया है। 75 साल की उम्र में अभिनेता के निधन के बाद अब यह फिल्म उनकी आखिरी स्क्रीन अपीयरेंस मानी जा रही है। खास बात यह है कि नाना अपने हिस्से की शूटिंग पहले ही पूरी कर चुके थे और फिल्म की पूरी शूटिंग मई 2026 के आखिर में खत्म हुई थी।
नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर 2026 को गोवा में निधन हुआ। अस्पताल के मुताबिक, उन्हें कार्डियक अरेस्ट के बाद बचाने की कोशिश की गई, लेकिन करीब 45 मिनट तक सीपीआर दिए जाने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। ऐसे में अब जब दर्शक उन्हें ‘शक्ति शालिनी’ में पर्दे पर देखेंगे, तो फिल्म से जुड़ी उनकी मौजूदगी एक अलग भावनात्मक मायने रखेगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नाना पाटेकर ने ‘शक्ति शालिनी’ में अपने हिस्से की शूटिंग फिल्म के अंतिम शेड्यूल से पहले ही पूरी कर ली थी। इसके बाद मई के अंत में अनीत पड्डा और बाकी कलाकारों के साथ फिल्म का आखिरी शेड्यूल पूरा किया गया।
27 मई को मुंबई के चित्रार्थ स्टूडियो, पवई में फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। इस दौरान फिल्म के क्लाइमैक्स से जुड़ा बड़ा सीक्वेंस फिल्माया गया था।यानी नाना पाटेकर ने इस फिल्म को अपने करियर के आखिरी प्रोजेक्ट के तौर पर शूट नहीं किया था। उस वक्त वह सक्रिय रूप से फिल्मों में काम कर रहे थे। लेकिन उनके निधन के बाद यही फिल्म उनके सिनेमाई सफर का आखिरी अध्याय बन गई है।
आदित्य सरपोतदार के निर्देशन में बनी ‘शक्ति शालिनी’ मैडॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है। फिल्म में अनीत पड्डा डबल रोल में नजर आएंगी। वह शक्ति और शालिनी नाम के दो अलग-अलग किरदार निभा रही हैं। फिल्म की कहानी हॉरर, लोककथा और बदले के तत्वों के इर्द-गिर्द बुनी गई है। फिल्म में नाना पाटेकर के अलावा सीमा बिस्वास, विनीता कुमार सिंह और विशाल जेठवा भी अहम भूमिकाओं में हैं।
नाना पाटेकर के निधन के बाद ‘शक्ति शालिनी’ उनके प्रशंसकों के लिए खास फिल्म बन गई है। हालांकि, जब उन्होंने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी की थी, तब यह किसी विदाई की तरह नहीं था। उनके लिए यह उनके लंबे करियर का एक और प्रोजेक्ट था।
लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जिस फिल्म की शूटिंग नाना ने सामान्य तरीके से पूरी की थी, वही उनके निधन के बाद उनकी आखिरी रिलीज बन सकती है। यही वजह है कि फिल्म में उनका हर सीन दर्शकों के लिए पहले से कहीं ज्यादा भावुक अनुभव बन सकता है।
‘शक्ति शालिनी’ की रिलीज डेट पहले 24 दिसंबर 2026 तय की गई थी। फिल्म के बारे में हालिया रिपोर्ट्स में इस तारीख का जिक्र किया गया है, हालांकि रिलीज शेड्यूल में बदलाव की खबरें भी सामने आई थीं।
नाना पाटेकर की मौत के बाद अब उनकी फिल्मों की सूची में ‘शक्ति शालिनी’ का नाम एक खास जगह ले चुका है। उनका आखिरी फ्रेम किसी विदाई के इरादे से शूट नहीं किया गया था, लेकिन अब वही फ्रेम दर्शकों के लिए उनके लंबे और यादगार फिल्मी सफर की आखिरी झलक बन सकता है।
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