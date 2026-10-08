‘मौत के बाद जिंदा कौन रहता है?’ नाना पाटेकर का वो डायलॉग, जो आज उनके निधन के बाद हुई वायरल

एक आवाज और अलग अंदाज... नाना पाटेकर (सोर्स: instagram-zindagi.gulzar.h)
Nana Patekar Dialogue: भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके अचानक निधन की खबर सामने आते ही फिल्म इंडस्ट्री से लेकर उनके करोड़ों प्रशंसकों तक शोक की लहर दौड़ गई। मणिपाल हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी विभाग के डॉ. शेखर सालकर ने फोन पर बताया कि आज गुरुवार सुबह करीब 5:20 बजे गोवा स्थित अपने घर पर हार्ट अटैक आने के बाद नाना पाटेकर का निधन हो गया।
नाना पाटेकर के जाने से भारतीय सिनेमा ने सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि ऐसी शख्सियत खो दी, जिसकी आवाज, संवाद बोलने का अंदाज और पर्दे पर मौजूदगी की अपनी अलग पहचान थी।
नाना पाटेकर का फिल्मी सफर कई दशकों तक फैला रहा। उन्होंने अपने करियर में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए और हर भूमिका में अपनी अलग छाप छोड़ी। ‘परिंदा’, ‘प्रहार’, ‘क्रांतिवीर’ और ‘अग्निसाक्षी’ जैसी फिल्मों से लेकर ‘अब तक छप्पन’, ‘अपहरण’, ‘नटसम्राट’, ‘राजनीति’ और ‘वेलकम’ तक उनकी अदाकारी ने दर्शकों को लगातार प्रभावित किया।
उनकी सबसे बड़ी खासियत उनका संवाद बोलने का अंदाज और किरदार की भावनाओं को पर्दे पर उतारने की क्षमता रही। गंभीर भूमिका हो, गुस्से से भरा किरदार हो या फिर कॉमेडी, नाना पाटेकर ने हर शैली में अपनी अलग पहचान बनाई।
नाना पाटेकर की शख्सियत को याद करते हुए उनके लिए कहा जा सकता है कि उनकी आवाज, व्यक्तित्व और एक्टिंग स्टाइल ऐसी थी, जिसे दोहराना आसान नहीं था। उनकी संवाद अदायगी में एक खास तीखापन था, जो सीधे दर्शकों तक पहुंचता था।
उन्होंने अपने किरदारों को सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि उनमें पूरी तरह उतर जाने के लिए जाने जाते थे। यही वजह है कि उनकी कई फिल्मों के किरदार आज भी हिंदी सिनेमा के यादगार किरदारों में गिने जाते हैं।
नाना पाटेकर की फिल्मों के कई संवाद दर्शकों के बीच आज भी याद किए जाते हैं। उनका एक बेहद चर्चित संवाद है, जिसमें जिंदगी और मौत को लेकर किरदार कहता है। "मौत के बाद जिंदा कौन रहता है? रहता है 10 मिनट तक दिल, 20 मिनट तक दिमाग और 4 घंटे के लिए आंखें।"
इस dialogue में मौत के बाद शरीर के खत्म होने की हकीकत के साथ उन आखिरी पलों की भावनाओं को सामने रखा गया है, जब इंसान अपने आसपास मौजूद अपनों को देख सकता है। आज नाना पाटेकर के निधन के बाद उनकी फिल्मों, किरदारों और संवादों के जरिए उनकी यादें हमेशा दर्शकों के बीच बनी रहेंगी। उनका अभिनय और सिनेमा में दिया योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल रहेगा। बता दें कि इस डायलॉग के छोटे-छोटे क्लिप्स सोशल मीडिया पर खुब तेजी से वायरल हो रही है।
नाना पाटेकर का जाना भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति है। उनकी आवाज, उनका अंदाज और पर्दे पर किरदार को जीवंत करने की उनकी कला लंबे समय तक दर्शकों की यादों में बनी रहेगी।
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