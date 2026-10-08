‘मौत के बाद जिंदा कौन रहता है?’ नाना पाटेकर का वो डायलॉग, जो आज उनके निधन के बाद हुई वायरल

इस dialogue में मौत के बाद शरीर के खत्म होने की हकीकत के साथ उन आखिरी पलों की भावनाओं को सामने रखा गया है, जब इंसान अपने आसपास मौजूद अपनों को देख सकता है। आज नाना पाटेकर के निधन के बाद उनकी फिल्मों, किरदारों और संवादों के जरिए उनकी यादें हमेशा दर्शकों के बीच बनी रहेंगी। उनका अभिनय और सिनेमा में दिया योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल रहेगा। बता दें कि इस डायलॉग के छोटे-छोटे क्लिप्स सोशल मीडिया पर खुब तेजी से वायरल हो रही है।