पहले सतीश कौशिक, अब नाना पाटेकर, दोस्त की मौत से बिखरे अनुपम खेर, आंखों में आंसू लेकर बोले- ‘यह नहीं हो सकता’, Video

अनुपम ने भावुक होकर कहा, "यह बहुत बुरा है, यह सही नहीं है। उन्हें नहीं जाना चाहिए था।" उन्होंने बताया कि जब भी वह नाना से मिलते थे तो उनसे नाराज होने का नाटक करते थे। नाना को मनाने के लिए अनुपम उनके लिए गाना भी गाते थे। उन्होंने नाना की डांट को भी याद किया और कहा कि उनकी डांट में भी एक अलग तरह का अपनापन था। अनुपम ने कहा कि नाना कभी-कभी बिना किसी वजह के भी उन्हें डांट देते थे, लेकिन उस डांट में भी उनका प्यार और अपनापन छिपा होता था।