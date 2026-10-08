पहले सतीश कौशिक, अब नाना पाटेकर, दोस्त की मौत से बिखरे अनुपम खेर, आंखों में आंसू लेकर बोले- ‘यह नहीं हो सकता’, Video

नाना पाटेकर के निधन पर रो पड़े अनुपम खेर (सोर्स: IMDb)
Anupam Kher Instagram: अनुपम खेर ने अपने करीबी दोस्त और दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर भावुक श्रद्धांजलि दी है। उस वक्त अनुपम खेर अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में थे। उन्होंने अपना नाटक ‘जाने पहचाने अनजाने’ खत्म ही किया था कि बैकस्टेज उन्हें नाना के निधन की खबर मिली। दोस्त की मौत की खबर सुनकर अनुपम खुद को संभाल नहीं पाए और कैमरे के सामने भावुक हो गए।
अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर नाना पाटेकर के साथ अपनी पुरानी यादों को साझा किया। उन्होंने बताया कि नाटक खत्म होने के बाद जब वह बैकस्टेज पहुंचे, तभी उनके डायरेक्टर गजेंद्र ने उन्हें बताया कि नाना अब नहीं रहे।
अनुपम ने कहा कि इसके बाद उन्हें लोगों से मिलना था, तस्वीरें खिंचवानी थीं, मुस्कुराना था और खाना खाने बैठना था, लेकिन उनके दिमाग में लगातार वही खबर चल रही थी। उनके लिए इस खबर को स्वीकार करना बेहद मुश्किल था। एक्टर ने कहा कि शायद नाना चाहते कि वह अपना काम पूरा करें और वहां आए लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इसके बाद वह उन्हें याद करें।
नाना को याद करते हुए अनुपम खेर ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनके बारे में लगता है कि वे कभी नहीं जाएंगे और नाना उन्हीं लोगों में से एक थे। उन्होंने नाना को बहुत बड़ा इंसान बताते हुए कहा कि उनका दिल दुनिया में सबसे बड़ा था।
अनुपम ने भावुक होकर कहा, "यह बहुत बुरा है, यह सही नहीं है। उन्हें नहीं जाना चाहिए था।" उन्होंने बताया कि जब भी वह नाना से मिलते थे तो उनसे नाराज होने का नाटक करते थे। नाना को मनाने के लिए अनुपम उनके लिए गाना भी गाते थे। उन्होंने नाना की डांट को भी याद किया और कहा कि उनकी डांट में भी एक अलग तरह का अपनापन था। अनुपम ने कहा कि नाना कभी-कभी बिना किसी वजह के भी उन्हें डांट देते थे, लेकिन उस डांट में भी उनका प्यार और अपनापन छिपा होता था।
अनुपम खेर ने नाना पाटेकर को भारतीय सिनेमा के महान अभिनेताओं में से एक बताया। उन्होंने याद किया कि नाना कई बार अचानक उन्हें फोन करके उनके काम की तारीफ किया करते थे। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले ही उनकी नाना से मुलाकात हुई थी। अनुपम को हाल ही में नाना के घर के पास से गुजरने की बात भी याद आई। उन्होंने बताया कि तब उन्होंने नाना से अगली बार शहर आने पर मिलने का वादा किया था।
भावुक होते हुए अनुपम ने कहा कि नाना सिर्फ 75 साल के थे और वह एक मजबूत और स्वस्थ 75 वर्षीय व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि वह अपने दोस्त को शब्दों से भी ज्यादा याद करेंगे। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अनुपम ने यह भी लिखा कि नाना को श्रद्धांजलि देने का विचार शायद बिल्कुल पसंद नहीं आता। उनके मुताबिक, नाना ऐसे इंसान थे जो मौत को लेकर भी अपनी बेबाक शैली में कहते कि इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है, हर किसी को एक दिन जाना है।
नाना पाटेकर से पहले अनुपम खेर अपने करीबी दोस्त और अभिनेता-निर्देशक सतीश कौशिक को भी खो चुके हैं। सतीश कौशिक का 9 मार्च 2023 को 66 साल की उम्र में निधन हुआ था। दिल्ली में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें गुरुग्राम के अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
सतीश कौशिक और अनुपम खेर की दोस्ती फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित दोस्तियों में रही है। ऐसे में अब नाना पाटेकर के निधन ने अनुपम को एक बार फिर अपने करीबी दोस्त की याद में भावुक कर दिया है।
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