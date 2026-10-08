‘मेरा बेटा जन्म से ही बीमार था’, जिंदगीभर नाना पाटेकर को रहा बेटे की मौत का दुख, कहा था- मुझे फिर भी लोगों की चिंता थी

Nana Patekar Elder Son Death: नाना पाटेकर ने पर्दे पर कई ऐसे किरदार निभाए, जिनमें गुस्सा, दर्द और भावनाओं की गहराई साफ नजर आती थी। लेकिन उनकी निजी जिंदगी में भी एक ऐसा दर्द था, जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। नाना पाटेकर ने अपने बड़े बेटे दुर्वासा को महज ढाई साल की उम्र में खो दिया था। बेटे की मौत का सदमा इतना गहरा था कि एक समय वह दिनभर में करीब 60 सिगरेट तक पीने लगे थे।