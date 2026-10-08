नाना पाटेकर की वो क्लासिक फिल्म जिसका बना हॉलीवुड रीमेक, ‘मार्वल’ स्टार ने निभाया था ‘अन्ना’ का आइकॉनिक किरदार

नाना पाटेकर की इस फिल्म ने उनको उनका पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड दिलाया था। 80 के दशक की इस फिल्म का रिलीज के 24 साल बाद हॉलीवुड में रीमेक बनाया गया था। 1989 में विधु विनोद चोपड़ा ने 'परिंदा' बनाई। इसे अक्सर उन शुरुआती बॉलीवुड फिल्मों में से एक माना जाता है जिन्होंने अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स को असलियत के करीब दिखाने का एक नया तरीका पेश किया। फिल्म में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ ने भाइयों की भूमिका निभाई थी, जो अन्ना (नाना पाटेकर) एक खूंखार डॉन के लिए काम करते थे और उसी के साथ रहते थे। माधुरी दीक्षित अभिनीत यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही फिल्म का गाना 'तुमसे मिलके' जिसे सुरेश वाडकर और आशा भोसले ने गया था, उस दौर में चार्ट में टॉप पर रहा था।