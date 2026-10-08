नाना पाटेकर के निधन के बाद फूट-फूट कर रोया बेटा, भावुक करने वाला वीडियो आया सामने

Nana Patekr Death: आज यानी गुरुवार 8 अक्टूबर को मनोरंजन जगत के लिए दुखद खबर आयी। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का उनके गोवा स्थित आवास पर निधन हो गया। वो अपने घर में बेहोशी की हालत में पाए गए और नजदीकी मणिपाल अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर्स ने तकरीबन 45 मिनट तक उन्हें होश में लाने की कोशिश की और सीपीआर भी दिया। हालांकि, वो जिंदगी की जंग हार गए। बताया जा रहा है कि 75 वर्षीय दिग्गज अभिनेता का निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ है। इस खबर के बाद से देश और फिल्म इंडस्ट्री सदमे में हैं। इस खबर से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। नेता और अभिनेता दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं।