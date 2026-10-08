‘ये यकीन करना मुश्किल है कि आप चले गए नाना जी’, नाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुए अक्षय कुमार

वेलकम फिल्म के एक सीन में अक्षय कुँअर और नाना पाटेकर। (फोटो सोर्स: X- @akshaykumar)
Akshay Kumar Nana Patekar: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से पूरा देश और मनोरंजन जगत सदमे में है। आज गुरूवार (8 अक्टूबर) को कार्डियक अरेस्ट के कारण 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अभिनेता अक्षय कुमार ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के अचानक निधन पर दुख जताया है। उन्होंने बेहद पसंद की गई कॉमेडी फिल्म 'वेलकम' और हाल ही में फिल्म 'हाउसफुल 5' में उनके साथ किए गए काम को याद किया।
गुरुवार को X पर अक्षय ने पाटेकर को उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक बताया जो बिना ज्यादा कोशिश किए ही सबका ध्यान खींच लेते थे।
अक्षय ने लिखा, "नाना जी के निधन की खबर से बहुत दुख हुआ। वे उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक थे जिन्हें लोगों का ध्यान खींचने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह आवाज, वह गंभीरता, हर परफॉर्मेंस में वह ईमानदारी… वे बिल्कुल अलग और अनोखे थे।"
अक्षय कुमार ने खास तौर पर 2007 की कॉमेडी फिल्म 'वेलकम' में पाटेकर के साथ काम करने को याद किया, जिसमें दोनों ने अनिल कपूर, कैटरीना कैफ, परेश रावल और मल्लिका शेरावत के साथ स्क्रीन शेयर की थी। फिल्म में नाना का 'उदय शेट्टी' का किरदार सबसे यादगार परफॉर्मेंस में से एक बन गया, जबकि अक्षय ने 'राजीव' का रोल निभाया था।
अक्षय ने लिखा, "मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि हमें 'वेलकम' और हाल ही में 'हाउसफुल 5' में साथ काम करने का मौका मिला। उन सेट की इतनी सारी यादें हैं जिन्हें मैं हमेशा संजोकर रखूंगा।"
अक्षय ने पाटेकर को "सचमुच अनोखा" बताया और कहा कि उनके निधन पर यकीन करना मुश्किल है। उन्होंने आगे कहा, "यकीन नहीं होता कि आप चले गए। सभी यादों के लिए धन्यवाद। आपकी कमी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती।"
नाना पाटेकर के निधन से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने अपने सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक को खो दिया है, जिनका करियर 3 दशकों तक का रहा। नाना पाटेकर ने अपने करियर में हिंदी सिनेमा में कई यादगार फिल्में दीं, जिनमें 'अग्नि साक्षी', 'ख़ामोशी द म्यूजिकल', 'वेलकम', 'हॉउसफुल 5', 'क्रांतिवीर', और प्रहार जैसी आइकॉनिक फिल्मों के नाम शामिल हैं।
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