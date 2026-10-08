‘ये यकीन करना मुश्किल है कि आप चले गए नाना जी’, नाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुए अक्षय कुमार

Akshay Kumar Nana Patekar: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से पूरा देश और मनोरंजन जगत सदमे में है। आज गुरूवार (8 अक्टूबर) को कार्डियक अरेस्ट के कारण 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अभिनेता अक्षय कुमार ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के अचानक निधन पर दुख जताया है। उन्होंने बेहद पसंद की गई कॉमेडी फिल्म 'वेलकम' और हाल ही में फिल्म 'हाउसफुल 5' में उनके साथ किए गए काम को याद किया।