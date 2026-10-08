नाना पाटेकर ने ‘प्रहार’ फिल्म के लिए ली थी कमांडो ट्रेनिंग, आर्मी कैंप में बिताई थी कई रातें, कारगिल युद्ध में निभाई थी भूमिका

आज भले ही बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर नाना हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन उनके किरदार हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। ऐसा ही एक किरदार फिल्म ‘प्रहार: द फाइनल अटैक’ में देखने को मिला। फिल्म ‘प्रहार: द फाइनल अटैक’ के लिए उन्होंने सिर्फ एक्टिंग पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने सेना के जवानों के बीच रहकर उनके जीवन को समझने की कोशिश की। कमांडो ट्रेनिंग ली। आर्मी कैंप में समय बिताया। यही वजह है कि फिल्म में उनका सैन्य किरदार बेहद वास्तविक (रियल) नजर आया।