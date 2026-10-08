नाना पाटेकर के निधन से देश में मातम! नितिन गडकरी, प्रकाश राज ने दी श्रद्धांजलि, रितेश देशमुख बोले- मेरे दिल पर बिजली गिर गई

Nana Patekar Passed Away: भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर (Nana Patekar) का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है । अचानक उनके जाने से देश भर में सन्नाटा पसर गया है। मणिपाल हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर साल्कर ने 'ANI' को फोन पर पुष्टि की कि गुरुवार सुबह 5:20 बजे उनके गोवा स्थित घर पर हार्ट अटैक आने के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। इंडस्ट्री में मातम छा गया। रितेश देशमुख से लेकर नितिन गडकरी ने भी दुख व्यक्त किया है।