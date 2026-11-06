‘राइज एंड फॉल 2’ का विजेता बनते ही शहजाद पूनावाला ने उठाया बड़ा कदम! 35 लाख की प्राइज मनी देंगे दान

वहीं, जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि शहजान पूनावाला ने ये शो जीत लिया है। वहीं, इस शो के कंटेस्टेंट और RJD नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने इसे वोट की चोरी और गलत फैसला बताया। उन्होंने लिखा, "जीतना तो गौतम गुलाटी जी को ही था, जनता का प्यार और सपोर्ट भी पूरी तरह से उन्हीं के साथ था। लेकिन अब क्या कहें..यहां भी जनता के वोटो की चोरी कर ली गई, अब तो रियलिटी शोज भी निष्पक्ष नहीं रहे! भाजपाइयों ने अपने पुराने मिट्ठू -कटोरे कटोरे रहे शहजाद पूनावाला को चाटुकारिता का इनाम देने के लिए विनर बना दिया। असली हकदार गौतम गुलाटी थे, पर ट्रॉफी सौंप दी गई अपने चहेते को। ​रियलिटी शो के नाम पर जनता के वोटों और भावनाओं के साथ यह बहुत बड़ा धोखा है।"