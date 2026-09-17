कैटरीना कैफ की बॉडी शेमिंग पर भड़के पाकिस्तानी सिंगर अली जफर, ट्रोलर्स को बोले- खुद के भीतर झांके

Ali Zafar react Katrina Kaif Body Shaming: बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री और अभिनेता विक्की कौशल की पत्नी कैटरीना कैफ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्हें बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में कैटरीना और विक्की मुकेश अंबानी के घर गणेश चतुर्थी महोत्सव में पहुंचे थे, जहां से कैटरीना का वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने उनके लुक पर कमेंट करना शुरू कर दिया। कोई उन्हें विक्की कौशल की मम्मी कहने लगा तो कोई उन्हें मोटी कहने लगा। ऐसे में अब पाकिस्तानी सिंगर और एक्टर अली जफर (Ali Zafar) अपनी को-स्टार कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) के सपोर्ट में सामने आए हैं। उन्होंने बॉडी शेमिंग करने वालो की क्लास लगाई है।