दिल्ली की हसीनाएं डेट पर बुलाती और फिर… मुंबई में टिंडर रैकेट का पर्दाफाश, 10 गिरफ्तार

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ऑनलाइन डेटिंग ऐप 'टिंडर' (Tinder) के जरिए चल रहे एक हाई-प्रोफाइल हनीट्रैप और उगाही रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। मुंबई पुलिस ने साकीनाका इलाके के एक कैफे में छापेमारी कर इस गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दिल्ली से विशेष रूप से बुलाई गई तीन युवतियां भी शामिल हैं। यह गिरोह बड़े घर के युवाओं को प्यार के जाल में फंसाकर उनसे लाखों रुपये वसूल रहा था। पवई और साकीनाका पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई ने डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।