कब शुरू हुई मोनालिसा और फरहान की प्रेम कहानी? जिसे लेकर चल रहा है लव जिहाद का विवाद

Monalisa bhosle marriage controversy: महाकुंभ में अपनी आंखों की वजह से वायरल हुई मोनालिसा ने मुस्लिम एक्टर संग शादी कर ली है। ये शादी उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर की है। बता दें, जैसे ही सोशल मीडिया पर उनकी शादी की खबर आई हर कोई हैरान रह गया और अब मोनालिसा की शादी को लव जिहाद का नाम दिया गया। उनका परिवार पूरा टूट बिखर गया। इन तमाम विवादों के बाद मोनालिसा और फरमान ने शादी और प्यार से जुड़ी खास बातें शेयर की हैं।