मौत से जंग जीतते दिखे अनुराग दोभाल, ICU से बाहर आते ही मैनेजर ने फोटो के साथ दी जानकारी

अब ऐसी खबरें मिली है कि अनुराग के मैनेजर रोहित पांडे ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक ब्लैक-एंड-व्हाइट फोटो पोस्ट की है, जिसमें अनुराग अस्पताल के बिस्तर पर मुस्कुराते हुए पीस साइन दिखा रहे हैं। इसके साथ ही रोहित ने बताया कि अनुराग भैया अब आईसीयू से बाहर आ चुके हैं और उनकी पूरी टीम उनकी देखभाल में लगी हुई है। उन्होंने फैंस से अनुराग के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करने की अपील की है। इस अपडेट को जानकर उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर खुशी और उत्साह जाहिर किया है।