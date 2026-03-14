5 टुकड़ों में मिल सकती है लाश…मोनालिसा-फरमान की शादी पर, साध्वी प्राची ने दी चेतावनी, मचा हंगामा

लव जिहाद के तमाम विवादों के बीच साध्वी प्राची ने कहा कि मोनालिसा के साथ जल्द ही धोखा हो वाला है। साध्वी प्राची का दावा है कि जैसे निकिता तोमर हत्याकांड या श्रद्धा मर्डर केस में हुआ था, वैसे ही मोनालिसा का भी षड़यंत्रात्मक अंत हो सकता है और उसकी लाश कई टुकड़ों में मिल सकती है। उन्होंने इस रिश्ते को 'लव जिहाद' का उदाहरण बताया और कहा कि अगर फरमान हिंदू बनकर शादी करता तो उनका वेलकम किया जाता, लेकिन मुस्लिम होकर शादी करने से ये रिश्ता समाज के लिए काफी खतरा बन गया है।