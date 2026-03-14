अश्लीलता का पता नहीं... 2 घंटे 48 मिनट की इस फिल्म ने उड़ाया गर्दा, अपने बजट से कई गुना कमाई कर, तोड़े रिकॉर्ड

अगर कहानी की बात करें तो, फिल्म '96' की कहानी के. रामचंद्रन (विजय सेतुपति) और जानकी (तृषा कृष्णन) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बचपन में एक-दूसरे से प्यार करते थे। फिल्म में दिखाया गया कि रामचंद्रन और जानू एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते हैं और आगे देखने को मिलता है कि बिना बताए जानू शहर छोड़ अपने परिवार के साथ चली जाती है। इसके बाद कहानी तब इमोशनल मोड़ ले लेती है, जब 22 साल बाद क्लास के सारे स्टूडेंट्स मिलकर री-यूनियन करते हैं। इस दौरान बिछड़े प्रेमी रामचंद्रन और जानकी मिलते हैं। दोनों पूरी फिल्म में अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। फिल्म का अंत देख आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे, जिसके लिए आपको कहानी देखना होगा।