पत्नी के बर्थडे पर डिनर प्लान, मलाड स्टेशन पर शिंदे ने घोंप दी चिमटी… आलोक सिंह हत्या मामले में क्या पता चला?

घटना के बाद मृतक के परिजनों ने सवाल उठाया कि लोकल ट्रेन में कोई यात्री नुकीला हथियार कैसे लेकर सफर कर सकता है। परिजनों का कहना है कि घटना के बाद आलोक को काफी समय तक स्टेशन पर ही रखा गया था, अगर मलाड स्टेशन के करीब वाले अस्पताल में तुरंत ले जाया गया होता तो शायद जान बच जाती। हालांकि रेलवे पुलिस ने स्पष्ट कहा कि आलोक को ले जाने में देरी नहीं की गई थी, यहां तक की सारी औपचारिकताएं भी अस्पताल पहुंचाने बाद ही की गई। हालांकि अधिकारियों ने माना की एंबुलेंस के इंतजार और शाम में ट्रैफिक के चलते अस्पताल ले जाने में कुछ समय जरुर लगा।