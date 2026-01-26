26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

पत्नी के बर्थडे पर डिनर प्लान, मलाड स्टेशन पर शिंदे ने घोंप दी चिमटी… आलोक सिंह हत्या मामले में क्या पता चला?

मुंबई के मालाड स्टेशन पर एनएम कॉलेज के लेक्चरर आलोक कुमार सिंह की हत्या से सनसनी फैल गई है। हालांकि 12 घंटे में ही आरोपी ओमकार एकनाथ शिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 26, 2026

Alok Kumar Singh Murder Mumbai

मृतक आलोक सिंह, उनकी पत्नी पूजा और आरोपी ओमकार शिंदे (Patrika Photo)

मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन में हुए मामूली विवाद ने एक होनहार शिक्षक की जान ले ली। शनिवार शाम भीड़ से भरी ट्रेन में हुए झगड़े के दौरान 33 वर्षीय कॉलेज लेक्चरर आलोक कुमार सिंह की धारदार चीज गोदकर हत्या कर दी गई। इस मामले में सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) ने 27 वर्षीय आरोपी ओमकार एकनाथ शिंदे को रविवार सुबह गिरफ्तार कर लिया।

मृतक आलोक कुमार सिंह के पिता अनिल कुमार सिंह केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षा टीम का हिस्सा हैं। घटना के वक्त वे ड्यूटी पर दिल्ली में थे। बेटे की मौत की सूचना मिलते ही वे रविवार सुबह मुंबई पहुंचे। उन्होंने कहा कि रक्षामंत्री ने इस मामले में सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणनवीस से बात कर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

लोकल ट्रेन में मामूली विवाद बना मौत की वजह

पुलिस के अनुसार, शनिवार शाम करीब 5.40 बजे बोरीवली जाने वाली धीमी लोकल ट्रेन जब मलाड स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर रुकी, तभी आलोक सिंह और ओमकार शिंदे के बीच उतरने को लेकर बहस हो गई। इसी दौरान गुस्से में आकर आरोपी ने आलोक के पेट के बाईं ओर नुकीली चीज (चिमटी) से वार किया और भीड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल आलोक को तुरंत कांदिवली पश्चिम स्थित शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

फेस रिकग्निशन से आरोपी पकड़ा गया

घटना के तुरंत बाद जीआरपी ने हत्या का मामला दर्ज कर पांच विशेष टीमें बनाई। मलाड स्टेशन और आसपास के इलाकों में लगे करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। रेलवे के फेस रिकग्निशन सिस्टम की मदद से पता चला कि आरोपी नियमित रूप से मलाड से चर्नी रोड के बीच सफर करता था।

रविवार सुबह करीब 7.40 बजे मलाड स्टेशन के पास ऑटो रिक्शा स्टैंड के नजदीक उसे हिरासत में लिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, गिरफ्तारी से पहले सभी तथ्यों की पुष्टि की गई। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 29 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

चिमटी से किया हमला, आरोपी ने कबूला

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ओमकार शिंदे ने बताया कि वह ग्रांट रोड इलाके में नकली ज्वेलरी बेचने की छोटी दुकान चलाता है। उसने स्वीकार किया कि उसने काम में इस्तेमाल होने वाली चिमटी से आलोक पर वार किया। आरोपी का कहना है कि वह गुस्से में था और उसे अंदाजा नहीं था कि वार इतना गहरा होगा कि आलोक जान चली जाएगी। भागते समय उसने चिमटी फेंक दिया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी ओमकार शिंदे आमतौर पर सुबह 7.18 बजे मालाड से लोकल ट्रेन पकड़ता था और काम खत्म होने के बाद शाम 4.16 बजे चर्नी रोड से लोकल ट्रेन से मलाड आता था। मालाड रेलवे स्टेशन के बाहर लगे निगरानी कैमरों की फुटेज से पता चला है कि वह शाम के समय अक्सर पैदल ही घर जाता था, जबकि सुबह स्टेशन तक पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करता था। रविवार सुबह वह जैसे ही मलाड स्टेशन के पास ऑटो रिक्शा से उतरा, वहां तैनात पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया।

पुलिस के मुताबिक, शिंदे के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। शिंदे अपने माता-पिता और एक भाई के साथ मलाड के कुरार गांव में रहता है। वह खेतवाड़ी में अपने पिता की धातु पॉलिशिंग यूनिट में काम करता है, साथ ही साथ खुद भी कुछ नकली आभूषण बनाने का काम करता है। उसके पिता को हार्ट की बीमारी है।

पत्नी के जन्मदिन के लिए जल्दी पहुंचे थे अलोक

आलोक सिंह विलेपार्ले स्थित एनएम कॉलेज में पिछले दो साल से गणित और सांख्यिकी पढ़ा रहे थे। इससे पहले वे मालाड के एक कॉलेज और अंधेरी के एक इंटरनेशनल स्कूल में भी पढ़ा चुके थे। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी और एमएससी की डिग्री ली थी, बीएड किया था और शिक्षक पात्रता परीक्षा भी पास की थी। उनकी शादी दो साल पहले हुई थी और उनकी पत्नी पूजा फिलहाल बीएड कर रही हैं।

परिवार ने बताया कि शनिवार को आलोक की पत्नी पूजा का जन्मदिन था और आलोक उन्हें डिनर पर ले जाने वाले थे। इसलिए वह कॉलेज से जल्दी निकले थे और रोज से करीब एक घंटा पहले मलाड स्टेशन पहुंचे थे। आलोक के साथ उनके सहयोगी एस के त्रिवेदी भी मौजूद थे, जो घटना के बाद आरोपी का पीछा भी करते हैं।

अस्पताल ले जाने में देरी का आरोप

घटना के बाद मृतक के परिजनों ने सवाल उठाया कि लोकल ट्रेन में कोई यात्री नुकीला हथियार कैसे लेकर सफर कर सकता है। परिजनों का कहना है कि घटना के बाद आलोक को काफी समय तक स्टेशन पर ही रखा गया था, अगर मलाड स्टेशन के करीब वाले अस्पताल में तुरंत ले जाया गया होता तो शायद जान बच जाती। हालांकि रेलवे पुलिस ने स्पष्ट कहा कि आलोक को ले जाने में देरी नहीं की गई थी, यहां तक की सारी औपचारिकताएं भी अस्पताल पहुंचाने बाद ही की गई। हालांकि अधिकारियों ने माना की एंबुलेंस के इंतजार और शाम में ट्रैफिक के चलते अस्पताल ले जाने में कुछ समय जरुर लगा।

रेलवे प्रशासन के मुताबिक, घटना के कुछ ही मिनटों में स्टेशन मास्टर और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंच गए थे और घायल को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस सनसनीखेज हत्या ने मुंबई की लोकल ट्रेनों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें

मुंबई: मलाड के बाद अब भांडुप में 22 बार चाकू से गोदकर युवक की हत्या, NCP प्रत्याशी का किया था प्रचार
मुंबई
Bhandup murder kalli Shakar Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

26 Jan 2026 03:55 pm

Published on:

26 Jan 2026 03:44 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / पत्नी के बर्थडे पर डिनर प्लान, मलाड स्टेशन पर शिंदे ने घोंप दी चिमटी… आलोक सिंह हत्या मामले में क्या पता चला?

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रेग्नेंसी आसान नहीं थी…श्रेया सरन ने मां बनने की दर्द को किया बयां, पति को लेकर कहा- जूझ रहे थे

प्रेग्नेंसी आसान नहीं थी...श्रेया सरन ने मां बनने की दर्द को किया बयां, पति को लेकर कहा- जूझ रहे थे
बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ के तूफान के आगे नहीं झुकी ‘धुरंधर’, बनाया ये शानदार रिकॉर्ड

Dhurandhar new record amid border 2 success ranveer singh movie enters IMDb top 250 films of all time
बॉलीवुड

ऋतिक रोशन के बाएं घुटने ने काम करना किया बंद, अब हेल्थ को लेकर किया शॉकिंग खुलासा

Hrithik Roshan Left Knee Injury
बॉलीवुड

1000 स्टार्स, 138 दिन की शूटिंग और 1400 VFX शॉट्स…साउथ की इस फिल्म का रिकॉर्ड सुन दंग रह जाएंगे आप

1000 स्टार्स, 138 दिन की शूटिंग और 1400 VFX शॉट्स...साउथ की इस फिल्म का रिकॉड सुन दंग रह जाएंगे आप
बॉलीवुड

लड़कियों को ‘शुगर डैडी’ चाहिए… 63 के गोविंदा के अफेयर पर सुनीता आहूजा का बड़ा दावा, बयान से मचा तहलका

Govinda at 63 and new actress want sugar daddy Sunita Ahuja big statement said it disturb my kids
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.