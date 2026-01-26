मुंबई: मलाड के बाद अब भांडुप में 22 बार चाकू से गोदकर युवक की हत्या, NCP प्रत्याशी का किया था प्रचार

भांडुप की घटना से ठीक एक दिन पहले शनिवार शाम करीब 5.40 बजे मालाड रेलवे स्टेशन पर एक और रूह कंपा देने वाली वारदात हुई। विलेपार्ले के प्रसिद्ध एनएम कॉलेज में गणित पढ़ाने वाले आलोक सिंह (32) की लोकल ट्रेन में उतरते समय हुई मामूली कहासुनी में हत्या कर दी गई। आरोपी ओमकार एकनाथ शिंदे (27) को रविवार सुबह मलाड स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि शिंदे ने सिंह पर किसी धारदार चीज से हमला किया था। इस मामले में जीआरपी ने आरोपी को पकड़ने के लिए पांच टीमें बनाई थी।