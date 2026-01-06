Pongal 2026 Date: किस दिन मनाया जाएगा पोंगल का त्योहार? यहां जानिए तिथि और महत्व

Pongal 2026 Date: पोंगल का पर्व दक्षिण भारत में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। जब उत्तर भारत में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। उसी समय दक्षिण भारत में पोंगल का पर्व मनाया जाता है। पोंगल का त्योहार चार दिनों तक चलता है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व को अलग- अलग नाम से जाना जाता है। इस चार दिवसीय त्योहार को भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्या पोंगल के नाम से जाना जाता है। सूर्य पोंगल के दिन सूर्य देवता को नये फसल अर्पित किये जाते हैं और आने वाले अच्छी फसल के लिए कामना की जाती है। ये त्योहार तमिलनाड़ू में विशेषरूप से मनाया जाता है। पोंगल को तमिल नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए इसकी तिथि भी वहां के पंचांग के द्वारा निर्धारित की जाती है। आइए जानते हैं साल 2026 में पोंगल का त्योहार कब मनाया जाएगा।