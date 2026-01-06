6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

धर्म/ज्योतिष

Pongal 2026 Date: किस दिन मनाया जाएगा पोंगल का त्योहार? यहां जानिए तिथि और महत्व

Pongal 2026 Date: पोंगल का त्योहार खासतौर पर तमिलनाड़ू में मनाया जाता है। ये पर्व पूरे चार दिनों तक चलता है। ऐसे में चलिए जानते हैं साल 2026 में पोंगल का त्योहार किस दिन से मनाया जाएगा और इसके महत्व के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 06, 2026

Pongal 2026 Date

istock

Pongal 2026 Date: पोंगल का पर्व दक्षिण भारत में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। जब उत्तर भारत में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। उसी समय दक्षिण भारत में पोंगल का पर्व मनाया जाता है। पोंगल का त्योहार चार दिनों तक चलता है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व को अलग- अलग नाम से जाना जाता है। इस चार दिवसीय त्योहार को भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्या पोंगल के नाम से जाना जाता है। सूर्य पोंगल के दिन सूर्य देवता को नये फसल अर्पित किये जाते हैं और आने वाले अच्छी फसल के लिए कामना की जाती है। ये त्योहार तमिलनाड़ू में विशेषरूप से मनाया जाता है। पोंगल को तमिल नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए इसकी तिथि भी वहां के पंचांग के द्वारा निर्धारित की जाती है। आइए जानते हैं साल 2026 में पोंगल का त्योहार कब मनाया जाएगा।

Pongal 2026 Date (पोंगल 2026 डेट)


पोंगल का त्योहार हर साल सौर पंचांग के हिसाब से तमिल माह की पहली तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल पोंगल का पर्व 14 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2026 तक मनाया जाएगा। इस साल 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का त्योहार भी मनाया जाएगा। इस दिन संक्रांति का क्षण शाम 5 बजकर 43 मिनट पर होगा।

कैसे मनाया जाता है पोंगल

पोंगल का पहला दिन- पोंगल का पहला दिन भोगी पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन इंद्रदेव की पूजा की जाती है और पुराने चीजों को जलाकर नई जीवन की शुरुआत की जाती है। इस दिन महिलाएं अलाव के चारों तरफ नृत्य करती है और लोकगीत गाती हैं।

पोंगल का दूसरा दिन- पोंगल का दूसरा दिन सूर्य पोंगल का होता है। इसको थाई पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इस दिन खुले स्थान पर दूध,चावल और गुड़ की खीर बनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि खीर अगर बाहर की तरफ उफान मारती है तो सुख, समृद्धि आती है।

पोंगल का तीसरा दिन- पोंगल का तीसरा दिन मट्टू पोंगल होता है। इस पशुपालन करने वाले लोग अपने गाय, बैल को नहाकर सजाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। कृषि में पशुओं के योगगान के लिए इस दिन उनको धन्यवाद किया जाता है।

पोंगल का चौथा दिन- पोंगल का चौथा दिन कानुम या कन्या पोंगल होता है। इस दिन सारे लोग एक दूसरे एक घर जाते हैं और मिलते जुलते हैं। समाजिक सद्वभाव के लिए ये दिन खास माना जाता है।

पोंगल का महत्व

पोंगल का पर्व नई फसल के आगमन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार का सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों ही महत्व बहुत ज्यादा है। इस दिन सूर्य देवता और इंद्रदेवता के प्रति आभार प्रकट किया जाता है। इसके साथ ही पशुओं की पूजा करके उनका आभार जताया है। इस दिन पशुओं की पूजा करते हैं और अच्छी फसल की सूर्य देव और इंद्रदेव से कामना की जाती है। ये त्योहार किसान वर्ग के लिए बहुत खास होता है। इस पर्व को तमिल की आत्मा के रूप में भी देखा जाता है।

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

06 Jan 2026 12:11 pm

Published on:

06 Jan 2026 12:05 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Pongal 2026 Date: किस दिन मनाया जाएगा पोंगल का त्योहार? यहां जानिए तिथि और महत्व

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Gemstone: इन खास रत्नों को धारण करने से पलट जाती है किस्मत, जानिए इनको धारण करने के नियम

Gemstone
धर्म/ज्योतिष

मासिक शिवरात्रि 2026 कैलेंडर: सभी तिथियां, सही मुहूर्त और निशिता काल पूजा समय

Masik Shivratri 2026 Calendar
धर्म और अध्यात्म

कल्पवास का महत्व: माघ महीने के पर्व क्यों हैं खास? जानें पूजा विधि और पालन के नियम

माघ मास (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

Sakat Chauth 2026: सकट चौथ व्रत आज, जानें और पूजा विधि और नियम

Sakat Chauth Vrat Date 2026
धर्म/ज्योतिष

Weekly Horoscope : तुला राशि पर मेहरबान सितारे! नए सप्ताह में इन 5 राशियों की बदलेगी तकदीर

Weekly Horoscope
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.