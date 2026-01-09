Hrithik Roshan Fitness Secret: Krrish 4 एक्टर ऋतिक रोशन की फिटनेस फिलॉसफी जानेगा “कम खाना ही फिटनेस का नया मंत्र”

ऋतिक की प्लेट दिखने में बड़ी और रंगों से भरपूर थी, लेकिन असल में यह Portion control का परफेक्ट उदाहरण थी। उनकी मील में बीच में पालक की हरी ग्रेवी में बना टोफू, साथ में स्टीम्ड ब्रोकली और धनिए से सजी स्प्राउट सलाद शामिल थी। इसके अलावा भिंडी, शिमला मिर्च, गाजर के टुकड़े, ग्रीन बीन्स, जुकीनी और रोस्टेड पत्ता गोभी जैसे हेल्दी साइड्स भी नजर आए।इतना ही नहीं, प्लेट में अचार वाली चुकंदर और एक केला भी था। ऋतिक ने फोटो के साथ कैप्शन लिखा “Eat lesser, love better. But make the plate look huge.”साथ ही उन्होंने अपने पर्सनल शेफ शुभम विश्वकर्मा को भी शाउटआउट दिया।