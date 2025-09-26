Garba Makeup Tips: गरबा में कैसे रखें मेकअप लॉन्ग-लास्टिंग? अपनाएं ये आसान ब्यूटी ट्रिक्स

Navratri Garba Night Makeup Look: नवरात्रि का पर्व देशभर में धूम-धाम से मनाया जा रहा है। साथ ही गरबा और डांडिया नाइट्स का भी क्रेज लोगों पर जमकर छाया रहता है। खासकर यंग लोग पूरे उत्साह के साथ गरबा और डांडिया नाइट्स में भाग लेते हैं और उसका लुत्फ उठाते हैं। लड़कियां और महिलाएं और बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। चमकदार आउटफिट्स, ज्वेलरी और मेकअप इस मौके को और खास बना देते हैं। लेकिन घंटों तक डांस करने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है, पसीना और धूल से बिगड़ता हुआ मेकअप। कई बार मेकअप पिघलने लगता है या चेहरा ऑयली दिखने लगता है, जिससे पूरा लुक खराब हो जाता है। अगर आप चाहती हैं कि गरबा की रातों में आपका मेकअप लॉन्ग-लास्टिंग और फ्रेश बना रहे, तो आपको कुछ आसान ब्यूटी ट्रिक्स को अपनाना होगा।
सही तरीके से करें स्किन प्रेपरेशन
किसी भी मेकअप को लंबे समय तक टिकाने के लिए सबसे जरूरी स्टेप है स्किन प्रेप। डांस से पहले चेहरा अच्छे से क्लींज करें और हल्का-सा मॉइस्चराइजर लगाएं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयल-फ्री मॉइस्चराइजर चुनें। इसके बाद प्राइमर लगाना न भूलें। प्राइमर आपकी स्किन और मेकअप के बीच एक परत बनाता है, जिससे मेकअप जल्दी खराब नहीं होता।
बेस मेकअप रखें हल्का और मैट
गरबा नाइट्स में भारी बेस मेकअप लगाने से बचें, क्योंकि डांस के दौरान पसीना आने पर यह केकी लगने लगता है। बेहतर होगा कि आप मैट फाउंडेशन या बीबी/सीसी क्रीम का इस्तेमाल करें। इससे स्किन नैचुरल भी दिखेगी और ज्यादा भारी भी नहीं लगेगी। जरूरत पड़ने पर कंसीलर से डार्क सर्कल्स या दाग-धब्बे कवर करें।
कॉम्पैक्ट पाउडर से करें सेट
फाउंडेशन या क्रीम बेस लगाने के बाद चेहरे को कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छे से सेट करें। यह पसीने को कंट्रोल करता है और मेकअप को लंबे समय तक टिका कर रखता है। कोशिश करें कि ऑयल-फ्री और लॉन्ग-लास्टिंग पाउडर का ही इस्तेमाल करें।
आई मेकअप पर दें खास ध्यान
गरबा के दौरान रंग-बिरंगे आउटफिट्स के साथ आई मेकअप बहुत आकर्षक लगता है। वॉटरप्रूफ आईलाइनर और काजल का इस्तेमाल करें ताकि पसीने या नमी से आई मेकअप न फैले। आईशैडो के लिए चमकीले और ग्लिटर शेड्स चुनें जो लाइट्स के नीचे खूबसूरत लगें। साथ ही, मस्कारा हमेशा वॉटरप्रूफ होना चाहिए।
ब्लश और हाइलाइटर का जादू
डांस करते वक्त चेहरे की चमक बनी रहे, इसके लिए हल्का-सा ब्लश और हाइलाइटर लगाएं। ब्लश चेहरें को फ्रेश लुक देगा और हाइलाइटर आपके चेहरे की शाइन को और बढ़ा देगा।
लॉन्ग-लास्टिंग लिपस्टिक चुनें
गरबा के दौरान बार-बार लिपस्टिक ठीक करना आसान नहीं होता। इसलिए मैट या लिक्विड लॉन्ग-लास्टिंग लिपस्टिक का इस्तेमाल करें। डांस से पहले लिप्स पर लिप प्राइमर या हल्का-सा फाउंडेशन लगाने से भी लिपस्टिक ज्यादा देर तक टिकी रहती है।
सेटिंग स्प्रे लगाना न भूलें
मेकअप पूरा करने के बाद सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल जरूर करें। यह आपके मेकअप को लॉक कर देता है और घंटों तक खराब होने से बचाता है। इससे आप लंबे समय तक बेफिक्र गरबा का आनंद ले सकती हैं।
गरबा और डांडिया नाइट्स में खूबसूरत दिखना हर किसी की चाहत होती है, लेकिन पसीना और डांसिंग मूव्स मेकअप को बिगाड़ सकते हैं। अगर आप ऊपर बताए गए मेकअप टिप्स को फॉलो करेंगी, तो आपका लुक पूरी रात फ्रेश और ग्लोइंग बना रहेगा।