Garba Makeup Tips: गरबा में कैसे रखें मेकअप लॉन्ग-लास्टिंग? अपनाएं ये आसान ब्यूटी ट्रिक्स

Navratri Garba Night Makeup Look: नवरात्रि का पर्व देशभर में धूम-धाम से मनाया जा रहा है। साथ ही गरबा और डांडिया नाइट्स का भी क्रेज लोगों पर जमकर छाया रहता है। खासकर यंग लोग पूरे उत्साह के साथ गरबा और डांडिया नाइट्स में भाग लेते हैं और उसका लुत्फ उठाते हैं। लड़कियां और महिलाएं और बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। चमकदार आउटफिट्स, ज्वेलरी और मेकअप इस मौके को और खास बना देते हैं। लेकिन घंटों तक डांस करने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है, पसीना और धूल से बिगड़ता हुआ मेकअप। कई बार मेकअप पिघलने लगता है या चेहरा ऑयली दिखने लगता है, जिससे पूरा लुक खराब हो जाता है। अगर आप चाहती हैं कि गरबा की रातों में आपका मेकअप लॉन्ग-लास्टिंग और फ्रेश बना रहे, तो आपको कुछ आसान ब्यूटी ट्रिक्स को अपनाना होगा।